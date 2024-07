Il 'dietro le quinte' del G7: "C'è chi ha definito Piazza Saffi sintesi della storia d'Italia"

C'è chi ha definito Piazza Saffi " mirabile sintesi di stili dell’architettura e della storia d’Italia". La deputata Rosaria Tassinari, presidente del Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna di Forza Italia, racconta alcuni particolari del G7 su Scienza e Tecnologia ospitato mercoledì scorso a Forlì. "Forza Italia ringrazia il Governo e in particolare la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che, durante il G7 di Bologna su Scienza e Tecnologia, ha voluto portare a Forlì i ministri di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, per rendere omaggio alla Romagna e a Forlì, come terra della musica, della cultura, dell’ospitalità e dell’arte, nonché della grande tradizione enogastronomica", premette Tassinari.

"Pur essendo stata una toccata e fuga la permanenza dei grandi e delle rispettive delegazioni a Forlì, tuttavia sono testimone diretta che la nostra città ha meravigliato molti partecipanti sia al concerto in San Mercuriale sia alla cena a Casa Romagna - continua la parlamentare -. Avendovi partecipato lo dimostro con due esempi. L'ambasciatrice del Canada a Roma, Elisa Goldberg, seduta accanto a me in San Mercuriale, mi ha detto di avere gradito tantissimo il concerto e l'opera italiana. E la rappresentante dell'Unione europea, Llianova Ivanova, mi ha chiesto se palazzo Talenti Framonti, dove si è svolta la cena, è un museo. Era molto colpita dagli affreschi nel soffitto e dalla bellezza dell'edificio, abbinati al raffinatissimo menù della nostra cucina. Insomma gli illustri ospiti hanno vissuto momenti molto intensi, commentando in tanti che è vero quello che si dice in giro per il mondo: l’Italia è veramente il bel Paese, il paese più bello. Del resto uscendo da San Mercuriale è stata tanto apprezzata da tutti anche la nostra piazza Saffi, che qualcuno ha definito mirabile sintesi di stili dell’architettura e della storia d’Italia".