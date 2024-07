In campo per una nobile causa: anche il deputato Jacopo Morrone (Lega) giocherà la 'Partita del cuore'

Anche il deputato forlivese della Lega, Jacopo Morrone, scenderà in campo nella trentatreesima edizione della ‘Partita del cuore 2024’, che si svolgerà martedì a L’Aquila allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia. La Nazionale Cantanti sfiderà la Nazionale Politici, che schiererà esponenti di spicco della politica, del Governo e di amministrazioni locali appartenenti ai vari schieramenti. Le due formazioni scenderanno in campo per promuovere il progetto Accoglienza dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù per le famiglie dei piccoli pazienti, attraverso il numero 45585 dedicato a questa iniziativa benefica. Ma una parte dei proventi dell’incasso della serata devoluti anche al reparto di Pediatria dell'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per l'acquisto di un macchinario”

A ricordare l’evento calcistico sono due dei ‘giocatori’ di quest’ultima, i parlamentari Jacopo Morrone (Lega) e Marco Furfaro (Pd): “antagonisti in Parlamento, ma uniti in questa iniziativa sportiva che auspichiamo possa sostenere concretamente la realizzazione degli scopi benefici che si propone. A questo proposito, intendiamo ringraziare anche la ‘storica’ Nazionale Italiana Parlamentari che ha condiviso e appoggiato questo evento pensato per aiutare i piccoli pazienti e le loro famiglie”. La partita del Cuore sarà trasmessa da Rai1 in prima serata mercoledì alle 21.25.