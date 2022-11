Partito Comunista, Giovanni Puggioni nel ruolo di dirigente in attesa del Congresso Provinciale

Domenica mattina si è tenuto a Forlì nella sede del Pci in Viale Bologna 250, al Circolo Rivalta, un incontro col segretario regionale del Pci, Selene Prodi, e gli iscritti della federazione. Sono state quindi relazionate e pianificate le attività politiche, di adesione e di sostegno al Partito che sono svolte e che continueranno nei prossimi mesi. Alla presenza del membro della segreteria regionale, Ciro Rinaldi, è sstato individuato in Giovanni Puggioni il ruolo di drigente della sezione fino alla definizone del Congresso Provinciale che si svolgerà nei primi mesi del 2023. Per contatti, sottoscrizioni e adesioni, telefonare al 0543-542011.