Passeggiata sull'argine del Montone: per Rinaldini (centrosinistra) tappa ai Romiti e Cava

Martedì alle 18, ai giardini di Via Martiri delle Foibe a Forlì, il candidato sindaco Graziano Rinaldini incontrerà la cittadinanza per una Passeggiata ai Romiti e Cava sull’argine del fiume Montone raccogliendo le segnalazioni, le testimonianze e ascoltando le richieste dei cittadini ad undici mesi di distanza dall’alluvione del 16 maggio scorso. "L’evento, nato su sollecitazione di un gruppo di cittadini, consentirà a chiunque voglia intervenire di confrontarsi con il candidato sulle molte problematiche ancora irrisolte dopo gli eventi alluvionali che hanno colpito la città e che hanno messo in ginocchio famiglie e imprese", si legge nella presentazione. Sabato scorso si è svolta la camminata al quartiere San Benedetto. "Ripercorrere l’argine del Montone insieme agli abitanti di San Benedetto, da quell’acqua invaso interamente, è stato un importante momento di condivisione, in cui ho potuto ascoltare una volta in più tante storie fatte di perdita, di fatica, ma soprattutto di tenacia, nonostante tutto", le parole del candidato sindaco sui social.