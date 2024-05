Patrocinio alle famiglie arcobaleno? Montevecchi (Contiamoci): "Oppositori del gender solo a parole"

"Il Sindaco (teoricamente) di centrodestra di Forlì Gian Luca Zattini ha appena dichiarato, in merito alla contestata concessione del patrocinio da parte del Comune alla "Festa delle famiglie arcobaleno" che riconcederebbe quel patrocinio "altre cento volte, perché il sindaco deve essere il sindaco di tutti". Peccato che direttamente sul sito del Comune di Forlì si possa leggere che "il patrocinio costituisce una espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo". Ergo, concederlo non significa semplicemente permettere l'evento o essere "il sindaco di tutti", ma approvarne proprio il contenuto e sposare ideologicamente l'iniziativa": è l'attacco che arriva da Matteo Montevecchi

Consigliere Regionale Ex Lega, ora nel gruppo misto.

Montevecchi è il principale sponsor politico della candidatura di Maria Ileana Acqua della lista "ContiamoCi". Continua Montevecchi: "Fratelli d'Italia e Lega cosa ne pensano? Si rifugiano nel silenzio assoluto? Si difende la famiglia e il diritto dei bimbi di crescere con una mamma e un papà solo a parole? Ci si dichiara oppositori del gender e dell'utero in affitto e poi si sostiene allo stesso tempo un sindaco che ha concesso patrocini di questo tipo e che promette di rifarlo con nonchalance? O forse Azione e Italia Viva (nuovi alleati del sindaco) hanno preso il sopravvento a scapito dei vecchi alleati? Questa volta però l'elettorato di centrodestra ha la possibilità di dare un forte segnale dinnanzi a questi tradimenti politici e plateali complessi di inferiorità culturale, votando l’8 e 9 giunto alle elezioni comunali di Forlì un progetto serio e libero, vale a dire la lista ContiamoCi che esprime Maria Ileana Acqua come candidata sindaco”.