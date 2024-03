Pci contro l'avvocato Minutillo: "Nostro primo punto è l'antifascismo"

"Il primissimo punto del programma elettorale del Partito Comunista Italiano rivolto ai forlivesi è l'antifascismo. L'avvocato Minutillo e le sue continue offese ai principi Costituzionali e della Resistenza, dimostrano la centratura e coerenza delle nostre azioni. Il fascismo non è un ideologia, come ci insegnarono illuminati Padri Costituenti, definirlo tale è affermazione avventata ed ignorante", lo dice Giovanni Puggioni, coordinatore provinciale del Pci. Continua Puggioni: "Citare De Nicola come difensore di tale aberrante affermazione senza ricordare che colui che fu poi Presidente della Repubblica faceva parte nel 1924 del "listone" del partito fascista determinato sul cadavere martoriato di Giacomo Matteotti e altri martiri socialisti e comunisti è azione depistante abitudinaria dei vari Minutillo nostalgici di manganelli, impiccagioni, incendio di villaggio, assassinii di bambini, tradimenti stupri e altre lugubri particolarità degli scarafaggi in camicia nera". Ed infine Puggioni: "Se si pensa di restaurare climi di violenza, terrore e provocazione (mi vengono in mente le attuali manganellate di Pisa ai ragazzini) propri dei fuorilegge fascisti, magari passando da iniziative pericolose e patetiche, come l'istituzione "sperimentale" del controllo di vicinato, tanto cara ai fascistoidi, sostenitori della lista Zattinii, si stanno facendo i conti senza i comunisti e gli antifascisti forlivesi".