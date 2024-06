Elezioni, il Partito Comunista dei Lavoratori: "La grande assente è la classe lavoratrice"

"Alle elezioni dell’8 e 9 giugno c’è una grande assente e non siamo noi: è la classe lavoratrice, dato che nessuna delle liste in campo rappresenta i suoi interessi. A Forlì la lista Zattini si ricandida a guidare la città dopo il disastro della gestione dell’alluvione e dei postumi. La “rivoluzione a destra” per Forlì ha significato in questi anni solo discutibili rifacimenti stradali, le ordinanze contro il “degrado”, una bella imbiancata ai monumenti fascisti, lo sfregio ai partigiani (sì, ritorna anche Lasaponara), la prosecuzione della cementificazione selvaggia, ma attenzione, esclusivamente a scopo industriale e commerciale, perché gli studentati promessi ovviamente non esistono. Esistono però un bel po’ di prebende ai militari, per cui le case magicamente si trovano.

Che la lista Zattini non rappresenti gli interessi della classe lavoratrice, degli studenti, delle donne è risultato particolarmente evidente nella vicenda del licenziamento delle lavoratrici Crai, a cui la giunta ha sprezzantemente ricordato “di mandare i curriculum” ai futuri probabili ecomostri commerciali a cui ha spalancato le porte. In compenso abbiamo un monumento agli angeli del fango e le consuete luminarie natalizie per il popolino beone. Dall’altra parte il Pd candida Rinaldini, nella speranza di riconquistare il feudo perduto con un nome di peso, che altro non è che la prosecuzione di politiche asservite al capitale, all’industria e allo sfruttamento del territorio con un volto un po’ più umano e presentabile. Il post alluvione non ha insegnato niente alle classi dirigenti di ogni colore: tutti egualmente responsabili del degrado ambientale. Salvo, quando fa comodo, riempirsi la bocca con l’inesistente “transizione ecologica”.

In questo quadro complessivo il Pcl non vede le condizioni per un'indicazione generale di voto, per quanto critica. Da qui la scelta dell'astensione, con l’opzione di voto utile -di scopo- a Ilaria Salis, per tirarla fuori dalle galere di Orban, al netto della nostra critica a AVS. Tuttavia non possiamo e non vogliamo fermarci a un’indicazione generale di astensionismo. Contro il deserto politico di questi tempi occorre organizzarsi. La rappresentanza politica della classe lavoratrice è inesistente perché lavoratrici e lavoratori hanno rinunciato a fare valere i propri interessi con la lotta, scivolando nell’apatia e nel disgusto. È un atteggiamento comprensibile dopo anni di tradimenti. Il progetto di autonomia differenziata che oggi la destra si intesta è stato attivato in origine dal centrosinistra, e poi pattuito dai suoi governi regionali (Emilia Romagna). Il precariato che oggi dilaga trovò nel centrosinistra il primo alfiere, con l'introduzione del lavoro interinale da parte di Prodi e Bertinotti (pacchetto Treu) già nel lontano 1997. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle votano oggi compatti in Parlamento le missioni militari vecchie e nuove, come nel caso della missione militare nel Mar Rosso a fianco dello stato sionista contro la resistenza palestinese, esattamente come la destra.

Per noi, non c’è che una soluzione; e non si esaurisce nell’astensione elettorale e nella passività nella vita quotidiana: occorre organizzarsi e costruire il partito dei lavoratori e delle lavoratrici, un partito che non tradisce le ragioni del lavoro, un partito che si batte per un ordine nuovo della società in cui a governare non sia la piccola minoranza di capitalisti, grandi azionisti, banchieri, ma la maggioranza della società stessa, a partire da chi produce la ricchezza. È l’ordine che chiamiamo socialismo. Portare la coscienza di questa necessità è la ragione del nostro partito, del suo impegno quotidiano, della sua azione controcorrente tra le lavoratrici e i lavoratori, la gioventù, le donne, e tutti i settori oppressi della società".

Partito Comunista dei Lavoratori

Sez. Romagna "Domenico Maltoni"