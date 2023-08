Pd a congresso, si costituisce il comitato a sostegno della candidata Gessica Allegni

In vista dello svolgimento del congresso dell’Unione Territoriale del Pd Forlivese, si è costituito il comitato a sostegno della candidatura di Gessica Allegni. Chi fosse interessato ad avere informazioni e aderire al comitato può scrivere una mail all'indirizzo "perallegnisegretaria@gmail.com". Per sottoscrivere la candidatura e per votare ai congressi di circolo, che si terranno tra il 15 e il 30 settembre, è necessario essere iscritti al Partito Democratico forlivese.

Le iscritte e gli iscritti per l’anno 2022 potranno rinnovare la tessera 2023 fino al giorno dell’assemblea del proprio circolo. Chi non è iscritto al 2022 deve necessariamente fare la tessera 2023 entro e non oltre il primo settembre, rivolgendosi al circolo di riferimento oppure online dal sito pdforli.it. "Nei prossimi giorni, viene annunciato dal neo comitato, "verranno comunicate le iniziative che avranno al centro la condivisione e il lancio del progetto per il Pd Forlivese, che merita e necessita di essere protagonista nella nostra Regione".