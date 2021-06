Pd forlivese, appuntamenti nei Circoli del territorio

I Circoli del Partito Democratico forlivese proseguono le aperture straordinarie per incontrare e dialogare con i cittadini e proseguire la campagna di tesseramento 2021, nel pieno rispetto di tutte le regole per la prevenzione del contagio da Covid19. Il Circolo Pd Resistenza-F.lli Spazzoli apre le porte sabato, dalle 10 alle 12, nella sede di via Decio Raggi 24 a Forlì. Il Circolo Pd Romiti, dalle 10, sempre sabato, in corso Garibaldi, 280. Il Circolo Pd di Forlimpopoli aspetta i cittadini, nella sede in via Costa 24, fino alla fine di giugno nelle giornate di giovedì, sabato e domenica, dalle 10 alle 12, e venerdì dalle 17 alle 19. Il Circolo Pd Meldola si sposta invece, con un banchetto, sotto il loggiato comunale (via Roma 1), martedì 22 e 29 giugno e martedì 6 luglio, dalle 9 alle 12.