Pd: "Ed ora congresso locale anticipato, per riconquistare il Comune non basta dire 'No a Zattini'"

“Il congresso nazionale è finito. Qui adesso abbiamo una sfida importante: riconquistare l'anno prossimo l'amministrazione comunale di Forlì e il voto in altri 10 Comuni, molti dei quali governati dalla destra. L'arrivo di Elly Schlein deve essere l'occasione per far capire ai nostri elettori che è un inizio”: è la segretaria comunale del Pd e promotrice del comitato “Parte da noi” di Schlein, Maria Teresa Vaccari, a porre il prossimo obiettivo.

E per convogliare nella nuova sfida quella che definisce “l'onda della partecipazione” alle Primarie bisogna “valutare il momento migliore per rinnovare gli organi locali del Pd, tenuto conto che la scadenza naturale dell'ottobre 2023 è troppo a ridosso delle elezioni per poter organizzare un voto in ben 11 Comuni tra cui il capoluogo”. Per questo “è logico pensare ad un congresso locale anticipato – continua Vaccari -. E dato che è quello nazionale è stato definito un congresso costituente, non escludo che sia lo stesso livello nazionale a chiederci un rinnovo anticipato degli organi locali, includendo nel dibattito i nuovi iscritti”.

"Congresso anticipato del Pd forlivese"

“Ma non basta dire 'no a Zattini' o 'No a Meloni' o parlare di un governo guidato dalla destra peggiore. Il Pd forlivese deve aprire ad una grande discussione sulla città, sul territorio, dove nei Comuni piccoli e medi si avverte l'assenza del ruolo del capoluogo. Le alleanze poi si costruiranno su idee chiare e una loro sintesi”, aggiunge Gessica Allegni, promotrice del comitato pro-Schlein e futura delegata all'Assemblea Nazionale del Pd in quota Schlein. Gli altri due delegati forlivesi nella maggiore assemblea Dem (composta da 600 membri) saranno Flavia Cattani e Jacopo Zanotti, eletti nel comitato di sostegno a Stefano Bonaccini.

Per cui non si parlerà di alleanze nel prossimo futuro. “Più che detto, è stato messo in bocca ad Elly Schlein una presunta volontà di alleanza col M5S - aggiunge Vaccari -. Per ora l'obiettivo è allargare il consenso del Pd e allargare ad altre opposizioni su battaglie comuni quali il salario minimo, l'ambiente e il reddito di cittadinanza come forma di sostegno ai più deboli, mentre parlare di alleanze è prematuro, tanto più che poi il M5S ha realtà molto variegate sul territorio”. “Prima i programmi, poi le alleanze”, rinforza Allegni, anche perché poi “gli accordi presi dai vertici dei partiti finiscono per riguardare solo i vertici”.

Chi sono i non iscritti che hanno votato alle Primarie

Attualmente gli iscritti al Pd della federazione di Forlì (i 15 comuni del comprensorio) sono circa 1.200. Solo la metà di questi (609) hanno partecipato al voto nei circoli lo scorso 12 febbraio tra i 4 candidati alla segreteria. Alle Primarie di domenica 26 febbraio, invece, si sono presentate 5.845 persone, vale a dire una base elettorale circa dieci volte superiore a quella che si è espressa nei circoli. Da qui, da questa partecipazione, è nato poi il “ribaltone” dato che era Stefano Bonaccini il candidato alla segreteria prescelto dagli iscritti.

Chi sono dunque questi simpatizzanti senza tessera? “Purtroppo molto di noi attualmente è fuori di noi – sintetizza Allegni -. E in molti devono tornare a fidarsi di noi: non li tireremo mai dentro con un dibattito solo interno tra iscritti, con le primarie siamo andati a cercarceli fuori”. E, sempre Allegni, “in primarie precedenti c'era la sensazione che qualcuno venisse da fuori a inquinare la vita del partito, e non nascondiamoci che in diversi se ne sono andati anche per questo, domenica scorsa invece abbiamo visto ritorni e facce conosciute”. “Ho visto prendere la tessera persone che si erano allontanate nel tempo, dopo l'entusiasmo dei primi anni, nel silenzio e senza fare scissioni”, aggiunge Vaccari. Ed ora è il tesseramento una delle priorità: “Le primarie hanno portato tanti nuovi iscritti”, sempre Vaccari. “Ed Elly Schlein fin dal suo discorso di insediamento ha specificato la priorità al tesseramento 2023”, aggiunge Allegni.

Molti dei votanti alle ultime primarie “vengono dal mondo degli attivisti che nel tempo, in ultimo con le Sardine, hanno riempito le piazze - sostiene Moreno Zoli, anche lui promotore del comitato -: simpatizzanti del Pd, non iscritti, Al voto alle Primarie ho visto tante persone che avevo già visto in quelle piazze”. E poi, di fronte all'ipotesi che con lo spostamento a sinistra del Pd alcuni big del partito possano andarsene è netto Zoli: “Meglio perdere rappresentanti poco convinti che elettori che si sono riavvicinati”. D'altra parte, però, aggiunge Allegni, “la parola 'sinistra' è tornata sulla bocca di tutti i candidati e se anche ci sono sfumature diverse, come è normale in un congresso, ci sono anche le condizioni per fare sintesi”, a patto però che – sempre la sindaca di Bertinoro – si rispetti “la richiesta di cambiamento radicale e di ricambio forte della classe dirigente, che abbia meno arroganza e meno personalismi”.

Il voto delle primarie, anche a Forlì, ha però restituito ancora una volta una divisione tra le aree centrali delle città (dove ha vinto Schlein) e le periferie (dove ha vinto Bonaccini), con un Pd ancora una volta che rischia di configurarsi come 'partito della Ztl': “Ma quale Ztl, il centro di Forlì (dove ci sono stati gli elettori più favorevole a Schlein, ndr) è una zona molto popolare e non c'è stato solo il voto degli studenti universitari. Stimo in circa il 35% i partecipanti alle primarie sotto i 30 anni in centro storico”, conclude Enzo Valbonesi, quarto promotore del comitato Schlein a Forlì.