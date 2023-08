Il Pd verso il congresso forlivese. Gasperini: "Alluvione, ambiente e salute: questi i nostri temi centrali"

Dopo la dovuta e inevitabile sospensione del congresso del Partito Democratico forlivese, a seguito degli eventi alluvionali di maggio, prosegue il percorso che porterà il Partito a eleggere i nuovi organismi dirigenti. "A un mese dall’inizio del congresso, desideriamo ribadire la nostra disponibilità e il nostro impegno ad ascoltare e a raccogliere - nella maniera più ampia e articolata - le istanze di tutti gli iscritti che vorranno parteciparvi", così in una nota Alessandro Gasperini, candidato alla segreteria forlivese.

La raccolta firme a sostegno della candidatura di Gasperini prosegue, anche oltre i numeri minimi necessari già superati, motivo per il quale "ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di unirsi a questo percorso, sostenendolo, e quelli che vorranno farlo continuando a sottoscrivere la candidatura".

"Stiamo costruendo un documento di mozione aperto al contributo di tutti. Una prima versione è già disponibile: è importante, in questa fase, che ogni iscritto esprima le proprie idee sia rispetto al futuro del Partito, sia sulle questioni che la nostra comunità è e sarà chiamata ad affrontare anche dopo il congresso - prosegue la nota -. Centrale, nel documento in costruzione, il tema alluvione e post alluvione, con le disastrose conseguenze che dopo tre mesi sono ancora sotto gli occhi di tutti: il gioco politico messo in atto, sulla pelle dei cittadini, da parte del Governo è inaccettabile".

"Altro capitolo la gestione del Partito, per la quale fondamentale è la centralità degli organismi e degli iscritti, con l’apertura alle contaminazioni esterne e al contributo del mondo associativo e delle numerose rappresentanze locali. Grande spazio all’ambiente: è evidente che la natura non farà più sconti e per questo servono azioni importanti e coraggiose ad ogni livello istituzionale".

Fra le battaglie che il Partito porta avanti, anche a livello nazionale, c’è quella che riguarda il diritto alla salute, a partire da azioni orientate alla prevenzione e in nome di una sanità pubblica e universale che garantisca a tutti uguale possibilità di curarsi, indipendentemente dalle condizioni economiche e dal luogo di residenza sul territorio, più o meno decentrato.

"E poi il lavoro, la cultura, lo sport, l’Europa e, infine, il tema della pace, che ho volutamente citato in ultimo perché racchiude, in una parola, i valori che la nostra comunità vuole rappresentare - conclude il candidato -. Invitiamo quindi tutti coloro che lo desiderano a scriverci all’indirizzo mail unpianocomune@gmail.com per fornire idee e contributi preziosi per conoscere e sostenere il progetto di Piano Comune in cui crediamo. E, soprattutto, per arrivare uniti al 2024".