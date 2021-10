"Per la difesa della democrazia contro ogni fascismo": a Villa Rotta incontro con Monica Cirinnà

Prosegue la Festa de l’Unità d’autunno organizzata dal Circolo Pd Cervese: seconda giornata di politica e buon cibo, domenica, al circolo Arci di Villa Rotta (via Brasini 15). Il programma prevede alle 11 l’incontro "Per la difesa della democrazia contro ogni fascismo", al quale interverrà la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà. Con lei il presidente di Anpi Forlì, Lodovico Zanetti, il presidente dell’Associazione Luciano Lama, Valter Bielli, e la segretaria generale della Cgil Forlì, Maria Giorgini. A seguire pranzo con menù fisso, per cui è richiesta la prenotazione ai numeri 3388521790 (Andrea) o 3485241485 (Aureliano).

"Come Partito Democratico - esordisce il segretario Luca Rinieri (nella foto) - abbiamo aderito alla manifestazione nazionale dello scorso sabato contro gli attacchi fascisti alla sede nazionale della Cgil e per questo motivo noi del Circolo Cervese abbiamo annullato il nostro evento fissato per quel giorno. Abbiamo deciso di mantenere la nostra seconda data e di spostarla a domenica quando, oltre al caratteristico cibo delle nostre feste, ci confronteremo sulle risposte da dare a questa ondata di violenza che colpisce i presidi di democrazia". Per partecipare è obbligatorio esibire il Green pass.