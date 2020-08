Peruzzini (Fdi) attacca l'ex sindaco Balzani: "Chiuse l'aeroporto perché non ci credeva"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

L’ex sindaco Roberto Balzani sul fallimento SEAF invoca leggi che non consentivano di rifinanziare società con tre anni di bilanci passivi, ma omette qualcosa: “Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti” (art.6 comma 19 - DL 78/2010 convertito con L.120/2010). Proprio il caso di SEAF che operava in virtù di convenzioni e contratti con ENAC per svolgere una funzione di pubblico interesse con necessità di investire in aree commerciali per rendere economicamente sostenibile la società, come voleva l'allora presidente Franco Rusticali, prima di essere sfiduciato nel 2010. Perché lo stesso “ragionamento” non è valso per la Fiera, perennemente in deficit?

Dal 2004 la SEAF era in perdita (-981.583 €), quindi se la volontà era di chiudere, poteva avvenire tre anni prima nel 2010 per evitare altre perdite (5,756 milioni nel 2011 e 5 milioni nel 2012). Balzani intervenendo stampa sull’aeroporto disse nel 2014: “Ho visto in questi anni dissipare decine di milioni di denaro pubblico”. È vero che l’ex Sindaco lo scalo aereo non lo ha mai gradito, era a Rimini il 25/9/2014 per la sua candidatura regionale: “Io ho chiuso quello di Forlì perché ritenevo non dovesse essere pubblico…Come infrastruttura non ha mai decollato, non era strategica”. Per mettere una pietra tombale nel servizio di trasporto pubblico fece anche approvare una delibera (1/3/ 2013) nell’aggiornamento 2011 del piano generale di sviluppo: “…lo sviluppo industriale dell’aeroporto dovrà riguardare esclusivamente il polo formativo e tecnologico aeronautico.”

Balzani ha ragione quando afferma: “Ci vuole un po’ di serietà nell’amministrare i soldi di tutti”, chiamando in causa la Corte dei Conti. Ma da che pulpito arriva questa predica? La stessa Corte controllando il Bilancio consuntivo 2013 del comune (anno del fattaccio nel governo Balzani 2009/2014) rilevò: “…la presenza di residui attivi da alienazioni patrimoniali non perfezionate e pertanto insussistenti, consente di pervenire ad una determinazione dell’avanzo di amministrazione (5.230.465 euro) del tutto fittizio”. Nel giustificare quelle contestazioni, la Corte dei Conti fece emergere: presenza di residui attivi, successivamente cancellati dal bilancio del Comune; mancata costituzione del fondo svalutazione nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione; residui passivi finanziari da prestiti non movimentati da oltre tre esercizi; rispetto del patto di stabilità ottenuto ritardando pagamenti di obbligazioni scadute per la spesa in conto capitale; gli organismi partecipati in perdita o in procedura fallimentare e altro ancora.

A seguito di tali rilievi, il Comune di Forlì fu invitato dalla Corte dei Conti alla “corretta gestione del bilancio in relazione alla grave irregolarità e alle criticità evidenziate”. Infine, le decine di lavoratori che avete preso in giro firmando impegni fittizi il 26/3/2013 non li avete mai ricollocati, invece voi, autorevoli rappresentanti dei due principali azionisti di SEAF? Alfredo Peri lascia la sedia di assessore in Regione dopo ben 14 anni, nel 2016 viene nominato Amministratore unico di ATC società partecipata dei trasporti pubblici a La Spezia e dal 2018, guarda il caso, nominato Presidente di LEPIDA società partecipata della Regione Emilia-Romagna. E il Prof. Roberto Balzani dal 2017 torna al suo lavoro ma, grazie alle sue competenze, nominato Presidente del IBACN della Regione Emilia-Romagna.

Mario Peruzzini, componente del Direttivo “Circolo Caterina Sforza Forlì” di Fratelli d’Italia