Piano casa, Morrone (Lega): "Il ministro Salvini al lavoro su norme obsolete"

"Avanti con la norma 'salva-casa'. Il mio ministero sta preparando un pacchetto di norme per intervenire sulla casa, così come chiesto anche da Amministrazioni territoriali, associazioni ed enti del settore edilizio incontrati questa mattina al Mit. Si tratta di una serie di misure che mirano a regolarizzare piccole difformità o irregolarità strutturali che interessano quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano". Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "L’obiettivo è liberare gli uffici tecnici e tutelare soprattutto quei piccoli proprietari immobiliari ostaggi della burocrazia, in attesa da decenni di regolarizzare le loro posizioni e di poter ristrutturare o vendere le abitazioni. Altro che obblighi 'green' e patrimoniali nascoste: la casa è un patrimonio economico, sociale e culturale degli italiani, da difendere a tutti i costi", aggiunge Salvini.

"Facilitare la vita a chi acquista, vende o ristruttura un'abitazione e si trova ad affrontare difficoltà e lungaggini burocratiche a causa di piccole irregolarità e sostenere l'operato dei Comuni nella gestione delle relative pratiche - commenta il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone -. È questo l'ambizioso obiettivo del Piano Casa messo in cantiere dal ministro Matteo Salvini che ha dato il via libera all'attività degli uffici del Mit per rivisitare quelle normative ormai obsolete che frenano il mercato immobiliare, mettendo in crisi decine di migliaia di italiani. Il ministro Salvini aveva promesso di svecchiare e snellire gli iter burocratici infiniti in questo settore e lo sta facendo con un nuovo pacchetto di misure dando così risposte concrete nel segno della semplificazione".