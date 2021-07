Piano sulla gestione dei rifiuti, il Taaf: "Proficuo lavoro della Seconda Commissione"

All'indomani della Seconda Commissione consiliare di Forlì, nel corso della quale è stata messa nero su bianco in una bozza di mozione condivisa tra maggioranza e opposizione lo spegnimento del termovalorizzatore di Hera entro il 2027, il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì "esprime il proprio apprezzamento per il proficuo e qualificato contributo" della stessa. "Si è giunti quindi ad un’elaborazione, largamente condivisa all’interno del Consiglio Comunale, che pone, fra gli altri, a partire dal 2021, una riduzione percentuale e programmata dei rifiuti all’inceneritore Hera, solo rifiuti urbani e solo dalla nonostra regione, dalle attuali 120.000 tonnellate all'anno fino all’azzeramento entro la scadenza del prossimo Piano regionale rifiuti (al massimo entro il 2027); l'applicazione del modello di raccolta Alea a tutta la Romagna, premiando i Comuni virtuosi con riduzioni tariffarie (pienamente attuabili, come dimostrano le attuali bollette di Alea); la programmazione (secondo il principio di prossimità) di impianti finalizzati al riuso, al riciclo delle frazioni differenziate secche ed al compostaggio della frazione organica, regolamentando ed uniformando i costi delle frazioni raccolte su tutto il territorio romagnolo, in ragione del grado di purezza delle frazioni conferite; e premiare ulteriormente i Comuni virtuosi che raggiungono un alto grado di riciclabilità del materiale raccolto e che riducono al minimo i rifiuti destinati a discarica ed incenerimento". In conclusione, chiosa il ccordinatore Alberto Conti, "il Taaf auspica venga raggiunta in Consiglio Comunale la piena condivisione di tutte le forze politiche e che il Sindaco vada alla trattativa con la Regione con l’unanime sostegno della sua Amministrazione".