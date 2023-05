Piazza Colitto, Bartnora attacca: "Lavori ancora lungi dall'essere terminati"

"Auspichiamo ancora una volta un deciso cambio di passo da parte dell’Amministrazione nella gestione dei cantieri a tutela degli interessi delle nostre comunità". Così la capogruppo del gruppo consiliare Bartnora, Barbara Asioli, commenta l'evoluzione dei lavori in Piazza Colitto, a Fratta Terme. "Purtroppo dobbiamo constatare che ancora una volta la giunta capitanata dalla sindaca Gessica Allegni, non ha potuto far fede agli impegni presi con la cittadinanza di Fratta Terme e dell'intero comprensorio Bertinorese sulla realizzazione e consegna dei lavori che dovevano essere terminati secondo il crono programma del capitolato speciale di appalto - esordisce -. È ormai risaputo che i lavori dovevano essere terminati ben nel mese di novembre 2022 e per questo le aspettative degli abitanti di Fratta Terme erano ben speranzosi di aver per Natale una nuova piazza illuminata e con al centro un bel albero di Natale, ma per le tante situazioni protrattesi per non bene precisati motivi l' utilizzo della piazza non è stato possibile".

"Dopo varie insistente e richieste da parte dei nostri consiglieri comunali della lista Bartnora a dare una risposta certa sulla conclusione dei lavori di piazza Colitto, l'assessore ai lavori pubblici Filippo Scogli dopo una breve relazione nel consiglio comunale del 14 febbraio scorso certificava verbalmente che i lavori sarebbero stati completati in data 21 aprile con ben altri cinque mesi dalla data del novembre 2022 - continua Asioli -. All’inizio di marzo l’Amministrazione ha convocato una assemblea pubblica, cui hanno partecipato, oltre la sindaca Allegni e parte dei suoi assessori, i tecnici comunali ed i progettisti della direzione lavori ed è stata indicata la data del 21 aprile come termine ultimo per la fine lavori. Ad oggi purtroppo i lavori sono ancora lungi dall'essere terminati, mancando una parte della pavimentazione, illuminazione, vasche completate, marciapiedi non rifiniti, ma soprattutto occorrerà effettuare il collaudo, certificati di regolare esecuzione e consegna dei lavori".

"In questi giorni la nostra Regione è colpita da condizioni meteorologiche particolarmente avverse e questa situazione si protrarrà ancora nel tempo -continua -. Ma aldilà del fatto contingente è di tutta evidenza che l’Amministrazione è totalmente incapace di mantenere fede ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, e questa incapacità è fonte di preoccupazione per i cantieri di prossima apertura nel territorio comunale. Auspichiamo ancora una volta un deciso cambio di passo da parte dell’Amministrazione nella gestione dei cantieri a tutela degli interessi delle nostre comunità".