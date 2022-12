Pietro Caruso a Salotto Blu: "Per il Pd una gestione scriteriata della campagna elettorale"

Pietro Caruso, giornalista di lungo corso, commentatore politico, da tempo ai vertici nazionali della Associazione Mazziniana, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre (Videoregione) e ha espresso opinioni sulla attuale situazione del Partito Democratico. "Faccio una premessa - ha esordito Caruso - pur ritenendomi vicino alle posizioni progressiste di sinistra, non mi ha mai convinto la genesi del Pd, frutto di un compromesso storico bonsai tra ex comunisti ed ex democristiani che escludeva le componenti socialiste e repubblicane. Detto questo, occorre dire che, per la sinistra italiana quella dello scorso 25 Settembre è la peggiore sconfitta elettorale dal 1948 a questa parte, frutto di molte circostanze, tra esse la scriteriata gestione della campagna elettorale del Pd, che nulla ha fatto per realizzare una coalizione. Con questo sistema elettorale la destra poteva solo vincere e ha vinto". Le prospettive? "Il bivio, per il PD, è quello di contribuire ad una semplificazione del sistema politico italiano tenendo a riferimento le storiche famiglie politiche europee, oppure diventare un movimento con nome e linee guida tutti da definire".