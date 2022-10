"Plauso della consigliera Pd al nuovo ministro dello sport, ha valutato i meriti e non il colore politico del governo"

"Mi ha particolarmente colpito la notizia della consigliera del Partito Democratico e presidente della Atletica Libertas Sara Samorì, con un afflato inusuale di politically correct, plaude alla scelta operata dal Governo di centro destra sulla figura di Andrea AbodI, quale Ministro dello Sport, elencando ed esaltando i meriti e le qualità del neo responsabile del dicastero, laddove sia stata apprezzata dalla consigliera la competenza e la disponibilità verso le società ed il territorio", lo scrive Raffaele Acri, esponente politico e vicepresidente del Quartiere Resistenza.

"L’esternazione che avrà suscitato immagino non poco imbarazzo tra i colleghi di partito impegnati da sempre innanzitutto a contrastare le scelte operate dalla maggioranza che sostiene la Giunta della città, paritetica a quella del governo in carica, evitando di analizzare come ha fatto invece la collega Samorì, le capacità delle persone e le competenze prescindendo dal colore cui esse sono accostate ed incaricate. La speranza è che non si tratti di un caso isolato ovvero di una espressione di mera piaggeria ma invece una disponibilità ad una analisi reale, verso quanto di oggettivamente positivo la maggioranza cui si contrappone possa realizzare, muovendo verso una opposizione matura e non pregiudiziale, evitando quindi le posizioni capziose cui da cittadini contribuenti spesso siamo costretti ad assistere durante il lavori dei Consigli Comunali, laddove l’ottimizzazione dei tempi dovrebbe essere un etico rispetto verso i costi diretti e connessi che afferiscono alle riunioni a carico dei contribuenti di cui sopra", conclude Acri.