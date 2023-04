Pnrr, approvato il Decreto attuazione. Tassinari: "Tutti i nostri sforzi per massimizzare i risultati"

"Facciamo innanzitutto un po’ di ordine e ricordiamoci che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei “missioni” o ambiti di intervento, in particolare le quattro principali riguardano: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, competitività". Lo sottolinea l’onorevole Rosaria Tassinari all’uscita dall’aula di Montecitorio, dove ha votato la legge di conversione, con modificazioni, del decreto 24 febbraio 2023, numero 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

"Il faro che illumina e guida l’intera operazione si chiama “Next Generation UE”, strumento introdotto dall’Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, volto a rilanciare l’economia degli Stati membri e renderla più verde e più digitale - rimarca Tassinari -. Nella sostanza le nostre sei missioni, all’interno delle quali sono distribuiti i quasi 200 miliardi di euro stanziati, sono così ripartite: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - 40,32 miliardi, rivoluzione verde e transizione ecologica - 59,47 miliardi, infrastrutture per una mobilità sostenibile - 25,40 miliardi, istruzione e ricerca - 30,88 miliardi, inclusione e coesione - 19,81 miliardi, salute - 15,63 miliardi. Si tratta di interventi che rappresentano per il nostro Paese, così come per tutti i paesi UE, un’opportunità irripetibile di ripresa e sviluppo. Sono investimenti fondamentali e sono estremamente soddisfatta per i contenuti di questo Decreto che permetterà di raggiungere gli obiettivi di sviluppo previsti dal Def”.

“Parliamo di miliardi sì, ma Forza Italia intende fermamente riuscire a dare il massimo valore ad ogni singolo euro, e in questo senso è andato sino ad oggi il lavoro di tanti Comuni che hanno fatto sforzi giganteschi per utilizzare al meglio le moltissime risorse loro già state assegnate - prosegue -. E’ di pochi giorni fa l’indagine che lo dimostra. Sono tante le novità introdotte dal provvedimento, mi preme ricordare una serie di obiettivi a riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, un contributo di 40 milioni di euro ai gestori di Spid per adeguamenti tecnologici al fine del miglioramento della qualità dei servizi, la stabilizzazione del personale, la proroga al 31 dicembre del 2023 dell'attuazione della riforma Cartabia sull'ordinamento giudiziario".

"Sono inoltre diverse le misure sul fronte rinnovabili, nell'ambito dell'obiettivo del Pnrr della transizione verde. Con l’approvazione di questo decreto, anche attraverso la modifica della governance del Pnrr e l’introduzione di misure di semplificazione dello stesso, vogliamo continuare con forza nel percorso sin qui intrapreso, accelerando e finalizzando sempre di più il nostro lavoro per raggiungere insieme traguardi di estrema importanza per il nostro Paese - conclude -: l'innovazione, la digitalizzazione, la sburocratizzazione, la sostenibilità".