Pochi argomenti, Consiglio rinviato. Pd e Forlì & Co: "Attività amministrativa paralizzata"

"Nella giornata di martedì ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio comunale il rinvio della seduta prevista per il prossimo lunedì primo marzo, a causa dell'insufficiente numero di argomenti iscritti all'ordine del giorno". A renderlo noto sono i gruppi Pd e Forlì e Co, che argomentano: "Se da un punto di vista organizzativo non possiamo che prendere atto del rinvio, esprimiamo tuttavia il nostro sconcerto di fronte ad un episodio che dimostra l'assoluta paralisi amministrativa che il Comune di Forlì sta conoscendo da mesi a questa parte; sebbene sia infatti evidente che in città non mancano certo i temi su cui discutere, l'attività di governo latita. Né, del resto, sono stati sciolti i nodi su grandi questioni come il piano della mobilità, quello il rilancio del centro storico e le iniziative necessarie per incoraggiare e accompagnare la transizione ecologica, su cui pure avevamo chiesto all’inizio del mandato che si aprisse ad un lavoro serio e tempestivo".

"In sostanza, da oltre due mesi, concluso l'iter di approvazione del bilancio, la maggioranza in Consiglio Comunale si mosta priva di idee, progetti e proposte per la città. Dopo ben quattro sedute del Consiglio riservate a poche delibere di ordinaria amministrazione, il rinvio dimostra tutta la debolezza propositiva della Giunta e della maggioranza, molto attenta a rimpire questo vuoto con roboanti comunicati - proseguono Pd e Forlì e co -. Da parte nostra, nelle ultime settimane abbiamo cercato di ovviare a questo stallo con un impegno di opposizione costruttiva e propositiva, avanzando diverse mozioni su temi come il sostegno ai gestori degli impianti sportivi e la riformulazione delle aliquote Imu, e sollecitando il confronto sulle scelte per la ridefinizione del sistema di welfare e il rilancio economico, non dimenticando le questioni del centro su cui avevamo avanzato una precisa mozione a novembre 2019".

"Purtroppo abbiamo trovato scarsa disponibilità al dialogo e resistenze pregiudiziali. Una città come Forlì ha bisogno di scelte concrete e di politiche di governo lungimiranti, non di paralisi e immobilismo: i più importanti progetti sin qui condotti sono tutti riferiti alle precedenti ammnistrazioni di centro sinistra - concludono -. Chiediamo quindi all’Amministrazione di scuotersi dal torpore e aprire un serio confronto sui problemi dei cittadini, mai come oggi impellenti e complessi da risolvere".