Zoli (Pd): "Chi mi mandò un proiettile mi minacciò di non fare politica e di scrivere poesie, lo accontento in parte"

Nella lettera anonima di stampo fascista, accompagnata da un proiettile, ricevuta a inizio anno, mi si chiedeva di smettere di fare politica e di continuare a scrivere solamente poesie.

Alla fine un consiglio l'ho seguito. Mi dispiace per chi sperava il contrario, ma non certo quello di smettere di occuparmi di fare politica. ci mancherebbe, anzi. Però ho seguito quello di continuare a scrivere poesie.

Ispirandomi allo slogan #ForlìSarà, ho scritto una poesia, un desiderio, una speranza che viene dal cuore. Dicono che l'arte, la bellezza e la poesia salveranno il mondo. Non so se sia vero, ma io credo che comunque qualcosa di positivo possano fare. La mia candidatura al consiglio comunale nasce anche per questo: perché i valori che porto nel cuore da sempre sono #dallapartegiusta

così come spero lo siano in tanti fra le mie concittadine e i miei concittadini. Un auspicio per la nostra città, dal cuore.



SIAMO ( #FORLÌSARÀ)

Siamo infinito.

Siamo Il coperchio delle pentole per il diavolo,

siamo Il cammello che passerà per la cruna,

siamo e saremo il sole dopo la luna.

Siamo le lucciole nei campi di grano,

che brillano ancora nel buio nostrano.

Siamo gli acini di vino buono,

i vinili negli scaffali abbandonati,



i libri usati in mezzo a quelli ancora incartati.

Siamo il fiore nel prato desolato,

siamo la luce nel sorriso di un condannato.

Siamo lettere in mezzo alle mail, matite fra penne a sfera.

Siamo un ombrello in mezzo alla tempesta,

il vestito buono di un giorno di festa.

Siamo Il respiro di un bimbo al mattino,

siamo quelli che credono ancora

di poterlo cambiare il proprio destino.

Siamo Il raggio di sole nella nebbia,

siamo lo stupore negli occhi di un bimbo

che gioca in riva al mare con la sabbia.

Siamo la speranza che torna dopo anni di delusione,

siamo lo sguardo di un anziano che riscopre l'amore.

Forse, chissà, in questo mondo strano,

alla fine saremo quello che siamo,

granelli di polvere che non si saranno posati invano.

#Forlìsarà #Forlìsaremonoi

Moreno Zoli

(Candidato lista Pd)