Polemica sui costi del Natale: "Diverse sponsorizzazioni irregolari, arriveranno alla fine quei soldi?"

I costi del Natale? "Di certo c'è che il Comune spende 708.664 euro, mentre quello che entrerà dalle sponsorizzazioni è tutto da vedere, ma anche se entrerà tutto il previsto, il costo complessivo sarà comunque di 580mila euro per l'ente pubblico": è quanto spiega Giorgio Calderoni, consigliere comunale di centro-sinistra di 'Forlì e Co' che torna sulla polemica dei costi per gli allestimenti del Natale dopo una serie di accessi ai documenti amministrativi, "un fact checking di quanto sostenuto dal Comune", rileva, realizzato assieme all'altro consigliere del gruppo Federico Morgagni.

Attraverso la raccolta dei dati emergono quindi costi che "sono tutti impegni di spesa nei confronti di aziende private, con appalti e contratti, vale a dire denaro che con sicurezza uscirà dalle casse del Comune". A quanto ammontano? Ci sono 326.195 euro per gli allestimenti di piazza Saffi, 173.831 euro per il videomapping e 166.786 euro per le luminarie. A queste voci di costo si sommano la "Music edition", i concerti per le vie del centro dei musicisti locali, per 18.522 euro, il montaggio dell'albero di Natale per 18.546 euro e degli arredi per il verde per 4.782 euro. Il totale fa 708.664. Una cifra, torna a ribadire il consigliere comunale, "non in linea con la richiesta di sobrietà che avevamo avanzato nell'anno dell'alluvione".

Mentre i ritorni dalle sponsorizzazioni? "Se le spese sono certe, i rientri dalle sponsorizzazioni sono tutti da vedere", commenta Calderoni. I due consiglieri Calderoni e Morgagni hanno fatto accesso anche a questo capitolo, rilevando quelle che sono a loro dire delle incongruenze. Se da una parte, infatti, venivano indicati in conferenza stampa sostegni fondi da privati per 156mila euro, rispetto ai dati forniti dal Comune a Calderoni questa somma si assottiglia a 129mila euro. "Ad ora, in verità, risultano solo delle partecipazioni al bando permanente per le sponsorizzazioni del Comune, per altro richieste prive di atto di verifica e di accettazione da parte del Comune".

Tra queste cifre, Calderoni e Morgagni identificano 15mila euro della Fondazione Cassa dei Risparmi, 8mila euro di Hera, 25mila euro di Unica Reti e 75mila euro, quella più corposa, di Esselunga. "Una proposta di Romagna Acque per 6.100 euro è arrivata solo successivamente all'annuncio della conferenza stampa", spiega Calderoni. Che contesta quella che è stato comunicato come contributo della Regione Emilia-Romagna: "In verità è un contributo, dato ancora a maggio, da Visit Romagna, per le iniziative turistiche del Natale, assegnati in base a una legge regionale", spiega.

E poi contesta una serie di donazioni. "I 25mila euro di Unica Reti provengono da una società pubblica, controllata per il 51% delle azioni da Livia Tellus, a sua volta controllata per il 78% del Comune di Forlì, con una commistione controllore-controllato. Anche Romagna Acque è una Spa a capitale pubblico, dove Livia Tellus detiene il 16% delle azioni".

E ancora più critico sulle donazioni private: "Vengono annunciati 10mila euro di sponsorizzazione di Sgr e 13mila euro di Mediaworld, ma in Comune non c'è alcuna traccia scritta di queste donazioni, neanche un modulo compilato in base al bando permanente sulle sponsorizzazioni. Arriveranno questi soldi? Non c'è alcun vincolo - dice Calderoni -. Eppure il logo di Mediaworld già compare accanto a quello di Esselunga nella pagina del libretto degli eventi dedicata agli sponsor".

Mentre su Esselunga, pone il dubbio il consigliere: "Se arriveranno questi soldi o se arriveranno in parte è tutto da vedere, dal momento che Esselunga ha indicato nell'atto di impegno una contropartita di visibilità, ma nelle pubblicazioni del Comune delle iniziative di Natale Esselunga non ha alcun ruolo di maggiore visibilità come main sponsor. Anzi il suo logo compare anche sbagliato, mancando la 'esse allungata' rossa sotto la scritta blu". E conclude: "Essendo una sponsorizzazione sopra i 40mila euro, infine, deve essere regolarizzata con un contratto che ad ora non c'è"