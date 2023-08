Morrone replica ai Verdi: "I rimborsi ai Comuni entro settembre per chi presenta la documentazione"

"Non è un caso se i Verdi in Italia rappresentano un partito estremamente più marginale degli altri partiti ecologisti europei. La ragione è semplice: i Verdi italiani, anziché essere una forza trasversale che porta avanti istanze ambientaliste cercando alleanze in tutto l’arco politico, rappresentano l’ennesimo atomo della sinistra massimalista ultraideologizzata. Nella rincorsa a chi le spara più grosse contro il centrodestra, i verdi italiani rischiano anche gaffe clamorose. In un comunicato del 26 agosto due esponenti di Europa Verde di Forlì-Cesena mi citano senza conoscere i fatti che sono questi: entro il prossimo settembre i Comuni saranno rimborsati per i lavori eseguiti nella fase post-alluvione e potranno attingere alle risorse del commissario straordinario alla ricostruzione generale Paolo Francesco Figliuolo”: così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna replica agli esponenti di Europa Verde.

“Si tratta di rimborsi che potranno essere liquidati solo dietro la presentazione dei ‘titoli’ - sottolinea - ovvero il verbale di somma urgenza e altri atti/documenti che saranno indicati dalla struttura commissariale nell’ordinanza che il commissario ha firmato ieri e che sarà pubblicata a giorni sulla Gazzetta ufficiale. La documentazione sarà controllata e subito dopo gli enti locali saranno rimborsati. Famiglie e imprese dovranno pazientare un po’ più a lungo. La priorità, infatti, è stata data al ripristino del territorio per evitare brutte sorprese in autunno. E’ evidente, ma forse non ai due Verdi, che per essere rimborsati per i lavori fin qui realizzati ‘in urgenza’ i Comuni devono inoltrare la documentazione (cosiddetti ‘titoli’) prevista dalla legge alla struttura commissariale. Le amministrazioni locali per realizzare opere urgenti hanno solo anticipato queste risorse che a brevissimo si vedranno ristorate. Il problema è che alcuni Comuni per sole questioni ideologiche anti-governative non hanno realizzato i lavori in attesa delle risorse statali sprecando tempo prezioso e oggi sono in estremo ritardo. Dunque, di cosa parlano i Verdi? L’invito è quindi quello di documentarsi e di evitare di scimmiottare gli attacchi dei loro fratelli maggiori del Pd”.