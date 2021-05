Polemica sul capogruppo Pd, le dem difendono Alemani: "Accuse prive di fondamento"

Le consigliere dem di Forlì respingono al mittente l'attacco di Daniela Giari ed Erika Seta, a nome del movimento “Forza Italia Azzurro Donna”, al capogruppo Soufian Hafi Alemani. "E' noto a tutti l’impegno e la sensibilità del nostro giovane capogruppo a favore dei temi relativi alla tutela della donna, delle minoranze e dei soggetti deboli in genere", evidenziano Valentina Ancarani, Elisa Massa, Loretta Prati e Sara Samorì

"Siamo di fronte ad una inaccettabile e avvilente strumentalizzazione dei temi relativi alla lotta per la parità di genere, utilizzati dalle due esponenti di Forza Italia in maniera pretestuosa per attaccare gli avversari politici - continuano -. Un’azione sconsiderata che intendiamo respingere con fermezza al mittente in quanto offensiva di tutto il gruppo del Partito Democratico e delle sue esponenti in particolare: i nostri valori ed il nostro impegno costante per la parità di genere ci impedirebbe, infatti, di stare in un gruppo politico guidato da chi non li condivide".