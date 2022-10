Polemiche sulla Bidentina, accolta la richiesta di Fratelli d'Italia: smantellato l'asfalto appena rifatto

Le polemiche emerse in questi giorni relativamente agli interventi di asfaltatura lungo la Provinciale 4 del Bidente, nel Comune di Cusercoli, dove sono stati svolti lavori di scavi ad opera di una società di telecomunicazioni, verso l'epilogo. L'asfalto nuovo di una settimana è stato smantellato: "Il lavoro fatto, come io avevo denunciato, non era stato svolto a regola d'arte - attacca il coordinatore di Fratelli d'Italia, Luca Bartolini -. Ma non diceva il consigliere provinciale delegato alle strade e infrastrutture del territorio forlivese Daniele Valbonesi (anche sindaco di Santa Sofia nonché segretario del Pd) che il mio intervento era esagerato e che facevo solo sterile propaganda? Bene quindi che venga rifatto ma senza la nostra forte presa di posizione tutto sarebbe rimasto così. Adesso chiederò al nostro bravo consigliere provinciale Lucio Moretti di vigilare nei conti del cantiere onde evitare che non siano i cittadini a dover pagare per questa mala gestione".