Polizia Locale associata, Pompignoli (Lega): "Dalla sinistra il solito pregiudizio verso chi ha bisogno ma la pensa diversamente"

Cresce il caso politico sulla convenzione tra il Comune di Forlì e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, in base alla quale il comune di Forlì si impegnerebbe a fornire personale, automezzi, attrezzature e servizi di Polizia Locale al Comune di Castrocaro a partire dal primo di luglio per i prossimi due anni. Il corpo di Polizia Locale, infatti, è appena rientrato sotto il controllo del Comune di Forlì, con l'uscita del capoluogo dall'Unione dei Comuni, ed ora sembra tornare a estendersi ai comuni vicini.

Dopo la posizione espressa dal candidato sindaco del centrosinistra Graziano Rinaldini, arriva l'attacco di Massimiliano Pompignoli, capogruppo nel comune di Forlì della Lega Romagna per Salvini Premier: "È da quando ha esercitato il potere di recesso dall’Unione che il Comune di Forlì si è dimostrato disponibile a valutare la stipula di convenzioni con gli altri Comuni del territorio per lo svolgimento in modo coordinato di determinate funzioni e servizi. Con forme concrete di sostegno e collaborazione, Forlì ha sempre risposto con tempestività alle richieste di soccorso di amministrazioni limitrofe. Lo ha fatto in silenzio, con grande senso di responsabilità, per dare un segnale concreto a tutte quelle comunità locali che hanno avuto bisogno di un supporto tecnico e amministrativo negato in molti casi da altre istituzioni. Durante il covid, l’alluvione e il terremoto, Forlì ha sempre accolto positivamente ogni richiesta di aiuto. Ecco perché le parole del signor Rinaldini suonano ancora una volta fuori luogo, prive di ogni fondamento e sintomo di una grave inesperienza e incapacità in ambito amministrativo. Quando parla di “dietrofront” del Comune di Forlì, infatti, Rinaldini dimostra di non aver letto lo schema di convenzione con il Comune di Castrocaro e, soprattutto, di non conoscere il testo unico sugli enti locali (D.Lgs n.267/2000) - la bibbia di ogni sindaco o aspirante tale - che, ai sensi dell’art 30, prevede la sottoscrizione di strategie organizzative e forme di organizzazione tra Comuni per lo svolgimento di determinate funzioni. Cosa ben diversa dal dire che il Comune di Forlì è "tornato sui propri passi". Con questo provvedimento, ancora una volta, il sindaco Gian Luca Zattini ha dimostrato grande spirito di squadra e la volontà di non lasciare indietro nessuno. Cosa che non traspare dalle dichiarazioni del signor Rinaldini secondo cui, per il solo fatto di essere governato da una giunta di centro destra, il Comune di Castrocaro non meriterebbe di essere aiutato. Sarebbe questa la “collaborazione istituzionale e solidaristica” della sinistra forlivese? Una collaborazione concessa all’occorrenza? Che mette le mani avanti e dice NO alle richieste di soccorso di una comunità amministrata da un governo di centro destra? Se è questa la proposta del PD e il programma di governo di Rinaldini, siamo ben lieti di non farne parte".