Polizia penitenziaria, Morrone (Lega): "Ritardi negano l'operatività del Gruppo operativo mobile"

"Ennesimo pasticcio al ministero della Giustizia. Dopo un anno di stallo è stato firmato, il 30 luglio, il nuovo decreto sulla riorganizzazione del Gruppo operativo mobile della Polizia penitenziaria. Un provvedimento monco, perché restituisce al Gom l’autonomia contabile, ma non aggiunge nulla all’operatività pratica e concreta del Gruppo". E' quanto afferma il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone, che aggiunge: "Niente di nuovo, quindi, sull’organico, sull’addestramento, sulla dotazione e di mezzi e strumenti tecnologici per garantire l’ordine e la sicurezza nei reparti carcerari".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Gli estensori del decreto hanno visto bene di recepire solo parte del pacchetto di proposte che avanzai nel mio ruolo di sottosegretario alla Giustizia. E non è un caso - prosegue -. Circa un anno fa, il 9 agosto scorso, quando ancora la Lega era al governo, ci fu il tentativo di far passare la riorganizzazione del Gom sotto silenzio. A mia insaputa fu messo in discussione un testo di decreto che avrebbe segnato, nei fatti, la fine del Gruppo se, in extremis, non ci fosse stata la ferma opposizione mia personale e della mia segreteria in una riunione fissata d’urgenza, senza aver avuto una preventiva conoscenza sui contenuti del decreto. L’impressione è che i vertici del ministero di via Arenula continuino ad essere affetti da un pregiudizio nei confronti della Polizia penitenziaria e delle sue effettive necessità".