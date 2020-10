Polizia stradale, Marco Di Maio riporta il caso in parlamento: "Continuiamo a lavorare per difendere i distaccamenti di Rocca e Lugo"

"Non solo Covid. In queste settimane non si è mai fermato l’impegno nel portare avanti istanze e problemi legati al territorio romagnolo (e non solo) da cui ricevo costantemente sollecitazioni. Mercoledì ho ottenuto risposta a una interrogazione urgente che ho presentato a proposito del mantenimento dei distaccamenti di polizia stradale di Rocca San Casciano e Lugo, inseriti in un piano di razionalizzazione del ministero dell’Interno". Lo comunica il deputato romagnolo Marco Di Maio, capogruppo in Commissione Affari costituzionali alla Camera.

"Il vice ministro Vito Crimi - afferma -mi ha fatto risposto che “la possibile ricollocazione del personale presso i vicini reparti della specialità di polizia stradale costituzione un’opzione nell’ottica di migliorare le potenzialità operative”. Dunque una “opzione” e non più una decisione irrevocabile: ci aggrappiamo a questa parola per continuare a battersi a difesa di questi presidi di polizia stradale che sarebbe un errore chiudere proprio ora che i cittadini e le imprese avvertono forte l’esigenza di sentire lo Stato vicino".

Intervengono anche i coordinatori del Comitato Civico Ss67, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini: "Le notizie che ci giungono da Roma, tramite il parlamentare Di Maio, ci spronano a continuare la nostra mobilitazione, che va avanti da nove mesi, per fare comprendere bene che per la maggiore sicurezza stradale del nostro territorio, l'opzione da portare avanti è quella non solo del mantenimento ma anche del potenziamento del distaccamento di Rocca San Casciano, la cui sede non costa nulla allo Stato essendo concessa in comodato d'uso gratuito da parte del Comune".