Pompignoli (Lega): "Aiuti ai cinema e ai teatri storici, includere anche le piccole sale aperte, ma che faticano"

Al via, in commissione cultura, la discussione per l’adozione di un progetto di legge che mira a favorire la riapertura di cinema e teatri storici della regione Emilia Romagna che, per svariate ragioni, sono inattivi e chiusi. “Si tratta di una proposta che non possiamo che condividere, perché i cinema e teatri rappresentano un patrimonio artistico preziosissimo per i nostri territori che, come tale, va tutelato e rafforzato”: queste le parole del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli a margine dell’illustrazione del testo a cura dell’assessore regionale alla cultura, Mauro Felicori.

“È un bel progetto – aggiunge Pompignoli – che però non interviene minimamente sulle sale cinematografiche e sui teatri che, pur essendo operativi, non godono di ottima salute. Bisognerebbe fare un ragionamento concreto per garantire risorse strutturali importanti per impedire la chiusura di un patrimonio che fa bene al cuore e che non possiamo rischiare di perdere. Penso ad esempio alla sala San Luigi di Forlì, costruita nel 1945, riaperta al pubblico nel gennaio 2000 e oggi gestita dai Salesiani. Il San Luigi, grazie all’incessante opere salesiana, si presenta come una realtà dinamica e propositiva, un locale multimediale dalla proposta cultura articolata che tuttavia andrebbe riqualificato per renderlo ancora più moderno ed efficiente”.

“Anche per spazi come questo, dunque, è necessario ragionare ed investire in termini di rilancio – conclude il consigliere - Auspico che l’assessore Felicori accolga con favore le mie osservazioni. Lavoriamo per riaprire ciò che è chiuso ma aiutiamo anche quei presidi artistici e culturali che sono un luogo storico d’incontro e un punto di riferimento per le comunità locali.”