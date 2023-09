Pompignoli (Lega): "La prima parola spetta a loro", per l'utilizzo delle donazioni la Regione ascolta gli alluvionati

Si svolgerà venerdì pomeriggio l'udienza conoscitiva sul progetto di legge regionale recante "Misure urgenti a sostegno della comunità e dei territori della regione Emilia Romagna colpiti dai recenti eventi emergenziali”.

La richiesta di audire le vittime dell’alluvione e i comitati che li rappresentano, avanzata nei giorni scorsi da Pompignoli e fatta propria dagli stessi rappresentanti dei comitati con istanza scritta indirizzata in prima persona al Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha messo tutti d’accordo. Martedì mattina la Commissione III Territorio, ambiente e mobilità, presieduta dal consigliere del PD, Stefano Caliandro, ha reso note le due richieste e fissato per venerdì pomeriggio in viale Aldo Moro l’udienza conoscitiva aperta a tutti i soggetti interessati dal Progetto di legge regionale.

“Sarà un momento decisivo" dichiara il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, che ha accolto con soddisfazione la decisione assunta nell’ambito della Commissione da maggioranza e opposizione.

“Ringrazio tutti i colleghi e il Presidente della Commissione per aver compreso l’importanza di coinvolgere queste persone nel percorso di approvazione del disegno di legge. Direi che si tratta di un primo passo verso un'approvazione condivisa dell’atto. Come ho già detto – rimarca Pompignoli – ritengo che le modalità di redistribuzione delle donazioni raccolte dalla Regione Emilia Romagna debbano essere valutate dai diretti interessati. Lo si sta facendo a livello locale, con le commissioni istituite a Cesena e Forlì, e per importi molto minori. Qui stiamo parlando di quasi 50 milioni; una somma importantissima frutto di generose erogazioni liberali, destinate a chi ha perso tutto a causa dell’alluvione. La prima parola spetta a loro” – conclude Pompignoli.