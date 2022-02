Popolo della Famiglia: "No al green pass per lo sport, sosteniamo l'appello delle società sportive"

"Il Popolo della Famiglia di Forlì condivide l'appello delle società sportive del territorio che invitano a far prevalere il buon senso e ad eliminare discriminazioni inaccettabili nei confronti dei ragazzi over 12 , tenuti lontani dai campi di gioco se sprovvisti di Super Green Pass. Già a inizio anno scolastico raccogliemmo le rimostranze di numerose famiglie interdette di fronte alle alzate di mano imposte ai ragazzi da alcuni professori per registrare il numero dei vaccinati in classe, interrogatori che in questi giorni si ripetono in barba ad ogni normativa sulla privacy. I ragazzi sono già duramente provati dall'andamento a singhiozzo dell'attività scolastica, precluderli anche dalle attività sportive significa relegarli ancora di più ai margini della società e condannarli a quella solitudine esistenziale che tanti danni sta facendo a un'intera generazione": è quanto spiega in una nota il Popolo della Famiglia di Forlì.

"La misura del green pass rafforzato per i giovani atleti, imposta in questo momento si rivela illogicamente vessatoria e priva di un'effettiva efficacia sanitaria, alla luce di quello che sta accadendo in tutta Europa e che solo in Italia non si vuole vedere. L'evidenza di questi ultimi mesi dimostra la totale inutilità del green pass ad impedire la diffusione del contagio: è innegabile che in alcun modo l'aumento esponenziale dei casi di Covid cui abbiamo assistito sia stato contenuto da questa misura che viene rimossa ormai da tutti i paesi europei per la sua inefficacia. A un vantaggio aleatorio si contrappone invece il disagio certo di tanti ragazzini, per i quali la perdita della possibilità di fare attività sportiva si va ad aggiungere ai numerosi altri danni di questi ultimi due anni. Mentre aumentano gli abbandoni scolastici, l'autoreclusione in casa, i fenomeni di autolesionismo o le risse tra ragazzi, non è più accettabile alcun ulteriore colpo sulla pelle dei ragazzi e delle loro famiglie. Il mondo dello sport, da sempre luogo di integrazione e di libertà, ha alzato un grido di allarme. Ci auguriamo che venga raccolto al più presto", conclude la nota.