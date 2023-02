Popolo della Famiglia, settimana di sensibilizzazione contro l'ideologia gender nelle scuole

Inizia in tutta Italia la settimana di sensibilizzazione "contro l'ideologia gender nelle scuole" promossa dal Popolo della Famiglia e rivolta ai genitori che in questi giorni stanno perfezionando l'iscrizione dei propri figli negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Con la legge 107/2015 (la Buona scuola) è stata introdotta l'educazione di genere nel Piano triennale dell'offerta formativa delle scuole (Ptof).

"Gli obiettivi dichiarati - sostiene il Popolo della Famiglia - sono la promozione della parità tra i sessi e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione. La propaganda incentrata sul gender, veicolata sempre di più avvalendosi di canali d'informazione e programmi televisivi nazionali, come dimostrato dal recente festival di Sanremo, può entrare nelle scuole attraverso progetti sull'affettività, vedi l'iniziativa "Viva l'amore" portata avanti in alcune scuole di Forlì o tramite corsi apparentemente buoni e giusti contro il bullismo e le discriminazioni".

"Le famiglie hanno la possibilità di vigilare sulle strategie ideologiche - dicono i sostenitori della settimana di sensibilizzazione - che mirano a confondere e disorientare i propri figli, difendendoli da chi vuole raccontare ai ragazzi che possono autodeterminarsi e decidere se essere maschi e femmine, magari a giorni alterni, in totale dissociazione dalla realtà. E a chi obietta che il gender non esiste, ricordiamo che la vicina Spagna ha appena approvato la “ley trans”, una legge che permette a tutti, anche ai 14enni, di cambiare sesso con una semplice dichiarazione senza alcun documento medico e ai 16enni senza neanche dirlo ai genitori".

Il Popolo della Famiglia le famiglie "invita a tutelare i loro figli e il diritto di libertà educativa tramite il consenso informato (il cui modulo è scaricabile da internet) da consegnare alla segreteria della scuola, per conoscere in modo dettagliato e immediato tutte le attività scolastiche che non rientrano nel curricolo obbligatorio ed eventualmente decidere di non acconsentire ad alcune di esse ove riscontrino pericolo di indottrinamento ideologico".