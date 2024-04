Aumentano le soglie di tolleranza dell'inquinamento elettromagnetico, giornata di "sciopero digitale"

Il Popolo della Famiglia di Forlì invita ad aderire allo "sciopero digitale" indetto per oggi, martedì, contro l'innalzamento delle soglie di irraggiamento elettromagnetico in tutta Italia. Riporta una nota del partito: "La tutela ambientale è uno dei temi principali di questa campagna elettorale, addirittura il primo punto programmatico per alcune liste, ma nessuno parla di un inquinamento "silenzioso" che non si vede, quello elettromagnetico, potenzialmente pericoloso quanto l'inquinamento che respiriamo e che tocchiamo sensibilmente."

Il Popolo della Famiglia ricorda quindi che "martedì entrerà in vigore la norma che legittima l’innalzamento dei limiti soglia, consentendo alle circa centomila stazioni radio base e antenne di telefonia mobile già operative sul territorio nazionale di aumentare la densità di potenza dell’irraggiamento nell’aria pubblica di agenti possibili cancerogeni, con picchi anche di 100 volte in più rispetto a quanto fino ad oggi consentito. L’infrastruttura tecnologica potrà poi essere implementata anche col 50% di antenne in più per ogni singolo Comune".

E prosegue: "Già cinque anni fa il Popolo della Famiglia di Forlì fu l'unico partito a segnalare il pericolo rappresentato dal digitale e dalla rete wireless di quinta generazione, invocando il principio di precauzione. Difficile attuarlo oggi di fronte ad una legislazione prevalente che toglie giurisdizione ai Comuni, e a multinazionali straniere del 5G sempre più padrone delle scelte dei decisori pubblici. Difficile sfondare il muro di gomma da parte della comunità medico-scientifica internazionale indipendente e dei cittadini contrari, organizzatisi in questi anni con petizioni popolari, sit-in, convegni e manifestazioni. Difficile far passare nell' opinione pubblica la consapevolezza che la tecnologia 5G, come ogni altra tecnologia wireless, è priva del cosiddetto rischio zero, perché la fame di connessione iperveloce che ci divora mette in secondo piano i pericoli sanitari e ambientali che pure ci sono. Ne fanno le spese le persone elettrosensibili, esposte loro malgrado all'elettrosmog, pazienti ancora invisibili al nostro sistema sanitario".

"I cittadini, però, possono mandare un segnale forte aderendo al Disconnessy Day, lo sciopero digitale indetto nell’intera giornata di martedì 30 aprile, spegnendo qualsiasi dispositivo digitale connesso e smart, cioè facendo a meno per 24 ore ininterrotte dell’uso del wireless, Wi-Fi, Smartphone, cellulari, social, Internet, moneta elettronico-digitale, identità digitale, Intelligenza artificiale e ogni altra applicazione, prodotto, servizio e tecnologia legata e riconducibile alla transizione digitale della Quarta Rivoluzione Industriale"

"Non si tratta di fermare il progresso ma di governarlo anziché farsene travolgere. Lo sciopero digitale è un gesto di consapevolezza volto a mettere in moto un processo virtuoso di autodeterminazione e teso ad affermare il diritto alla disconnessione e all’autodeterminazione digitale nella libertà di scelta tecnologica. È un gesto "politico" come lo sono tutte le azioni e le scelte dei cittadini, capace cioè di interpellare dal basso la politica ufficiale e di mandarle un segnale. Come Popolo della Famiglia lo sosteniamo e lo incoraggiamo".