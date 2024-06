Post elezioni, i vertici di Forza Italia: "Smentiti chi ci dava per morti, il partito ne esce rafforzato"

“Diciamo grazie di cuore a tutta la squadra della lista di Forza Italia che ha dato il meglio di sé per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti: rieleggere il sindaco Gian Luca Zattini e rafforzare il nostro partito”. Queste le parole di Joseph Catalano, segretario cittadino degli azzurri di Forlì, la deputata e presidente del coordinamento regionale dell’Emilia Romagna Rosaria Tassinari e Giuseppe Petetta assessore uscente all’Ambiente e alla Viabilità.

Precisa Catalano: “Siamo molto contenti dell’ottimo risultato, perché portiamo in consiglio comunale 3 consiglieri come la Lega e perché miglioriamo i consensi di Forza Italia, passando da 6,89% di cinque anni fa all’attuale 7,17%, smentendo anche a Forlì chi ci dava per morti. Inoltre, anche per numero di preferenze, siamo passati dalle 1.564 alle 1.834, grazie all’impegno di tutti voi”. I tre consiglieri eletti sono Alberto Gentili con 310 preferenze, Giuseppe Petetta con 242 e Giulia Versari con 115.

Sottolineano Catalano, Tassinari e Petetta: “Ora dobbiamo continuare a lavorare con l’amministrazione Zattini, impegnandoci nei vari ruoli istituzionali, nella politica e nella vita quotidiana a servizio della città e di tutti i forlivesi, nessuno escluso - come ha dimostrato la rappresentanza dei nostri candidati in lista - là dove viviamo, per proseguire a mettere in pratica gli ideali e i principi di Forza Italia, che abbiamo cercato di spiegare nei mesi di preparazione al voto. Per quanto riguarda la nostra bella squadra di Forza Italia a Forlì, dobbiamo proseguire uniti nella difesa e nella diffusione dei nostri ideali nella vita personale, sociale e cittadina, ma anche continuando a rafforzare il partito, che sta crescendo a livello non solo nazionale, ma anche locale”.

Racconta a questo proposito il segretario cittadino Catalano: “Continuano a crescere i forlivesi che chiedono di entrare in Forza Italia, attratti dalla nostra moderazione e dal senso di rinnovamento”. Concludono gli esponenti azzurri: “Anche questo è un segno positivo e di speranza per rinnovare il partito fondato da Berlusconi e guidato con saggezza, moderazione ed equilibrio dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”.