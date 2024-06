Post su Facebook contro Milad Basir, la Cgil: "Non è satira, ci sarà una denuncia"

"Quando nella giornata di sabato abbiamo intercettato il post razzista e diffamante della pagina Facebook "Zattini's Angels" verso Milad Basir, abbiamo ritenuto di metterlo a conoscenza dei fatti ed esprimendogli piena solidarietà abbiamo atteso la sua decisione in merito. Basir denuncerà gli autori di questo post e noi saremo al suo fianco in questa battaglia auspicando che tutta la comunità forlivese si faccia parte attiva a partire dalle Istituzioni che invitiamo ad esprimersi in merito": lo scrive in una nota la segreteria della Cgil Forlì--Cesena.

Per il sindacato non si tratterebbe di diritto di satira: "Qui siamo davanti a ben altro, il post incriminato calunnia, discredita e denigra il Dott.Basir, palestinese, laureato in economia e commercio, sindacalista della Cgil , noto per le sue posizioni pacifiste e oggi Direttore della Cimla oltre che giornalista.Una discriminazione su basi razziali ed etniche che non può essere accettata. L’attacco diretto a Basir è ancora più grave perché oltre alla persona colpisce un popolo, un popolo che da decenni lotta per veder riconosciuta la propria identità, un popolo che in questo momento vive un’enorme tragedia umanitaria, un genocidio, mentre il mondo sta a guardare".

Ed infine: "Ci associamo a chi ha definito “incomprensibile tanta ignoranza e tanta violenza non solo verbale ma anche da immagine che rappresenta un uomo che impugna e punta un'arma", e l’unica spiegazione che ci diamo è quella che dietro a questa ignoranza ci sia una volontà persecutoria verso chiunque sostenga la causa del popolo Palestinese , la Pace e il dialogo tra le nazioni e i popoli, denunciando ciò che accade a Gaza e in Cisgiordania e chiedendo un immediato cessate il fuoco. Per questa ragione la Bandiera della Palestina e la Bandiera della Pace, unite , resteranno appese alle nostre sedi della CGIL a Forlì e a Cesena a sostegno del compagno Milad Basir e con lui del popolo palestinese e della Pace, fintanto che questa violenza non si fermerà".