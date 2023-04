“Precarietà dei pali e perdita del segnale internet”: il caso di via Del Cippo

“Nonostante le numerose missive e l’ampia rassegna fotografica spiace constatare che a tutt’oggi nulla è stato fatto per sostituire i pali precari ed il cavo in più punti rattoppato, giuntato, penzolante della linea telefonica, con conseguenti problemi di comunicazione verbale e perdita del segnale Internet, a Forlì, in Via del Cippo, dalla Chiesa di Pievequinta verso il confine con Ravenna”. E’ quanto rendono noto i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Eros Brunelli e Franco Bagnara, specificando che “con il forte vento del 27 marzo uno di questi pali si è pericolosamente inclinato. La sua posizione è pericolosa, siccome il filo sostiene il palo e non viceversa come, rite- niamo, debba essere, onde evitare la rottura del cavo con conseguente pericolo se qualcuno o qualcosa si trova sotto, l’interruzione del servizio”.

“Inoltre, come già ampiamente segnalato, a tutt’oggi quando piove e nelle ore immediatamente successive all’evento meteorologico, la linea telefonica ed il collegamento ad Internet non funzionano, o bene che vada sono disturbati”, concludono, chiedendo la “sostituzione del palo inclinato; la verifica puntuale dello stato di conservazione dei singoli pali che compongono la linea; e la sostituzione cavo linea aerea telefonica che serve tale zona, siccome quella esistente è visibilmente deteriorata”.