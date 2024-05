"Predappio Futura", Monica Fucchi presenta la sua squadra: "Vogliamo far uscire il paese dall’immobilismo"

In occasione del primo incontro pubblico svolto a Predappio Alta, Monica Fucchi ha presentato i candidati al Consiglio comunale che la affiancheranno nella lista "Predappio Futura" proponendo una nuova prospettiva di governo per il Comune della valle del Rabbi. “Siamo un gruppo compatto e motivato, con energie, esperienze e voglia di fare - afferma Fucchi -. Sono grata al gruppo di lavoro che si sta dando da fare per costruire una proposta di governo seria, credibile e solida, basata sulla conoscenza delle realtà sociali e infrastrutturali del territorio, per far uscire il paese dall’immobilismo degli ultimi anni. Ogni incontro siamo sempre di più, con competenze differenti e complementari".

"I candidati sono frutto di un impegno collettivo, rappresentano tutti i centri del Comune, le differenti fasce d’età, le professioni e le sensibilità - prosegue -. Un dato che ritengo particolarmente significativo dello spirito che anima Predappio Futura è rappresentato dall’impegno civico che ognuno dei candidati dedica a favore della collettività nella propria vita”. Al fianco di Fucchi, afferma la stessa candidata sindaca, "una squadra di persone motivate e capaci, che unisce competenze, conoscenza, serietà e concretezza per costruire la Predappio del futuro”.

Questi i candidati affiancati da dati di sintesi

Pamela Aspanti: laureata in Management, del Turismo, impiegata, italo-austriaca, di Fiumana.

Gianni Flamigni: sportivo, impegnato in politica a livello comunale, attivo nel volontariato, predappiese.

Maria Golinelli: sociologa, impiegata, attiva nel mondo del volontariato, residente a Fiumana.

Matilde Maretti: studentessa in Ingegneria, socia fondatrice dell’Associazione Pietre Resistenti, di Fiumana. Ismail Memeti: esperto di produzione industriale, vive a Predappio da oltre 20 anni, attivo nell’associazionismo.

Cristiano Mengozzi: imprenditore da quarant’anni, attualmente gestisce un’attività nel settore agricolo e vinicolo. Residente a Trivella.

Ferruccio Batani: pensionato, attivo nel movimento sindacale, abita a Tontola.

Edoardo Rossi: laureando in Giurisprudenza, predappiese, responsabile dei Giovani 5 Stelle, impegnato nello scoutismo.

Lastene Bevoni: perito elettrotecnico, libero professionista, residente a Fiumana.

Catia Taroni: medico, dirigente sanitario, attiva nel volontariato, residente a San Savino.

Gilberto Cappelli: musicista, compositore, professore di Conservatorio, originario di Predappio Alta.

Nicoletta Valbonetti: commerciante nel negozio di famiglia, di Predappio, impegnata nell’associazionismo.