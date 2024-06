Predappio, il sindaco Canali incontra il generale dell'Arma: "I Carabinieri restano"

"La caserma dei Carabinieri non chiude. Ancora una volta la sinistra predappiese perde l'occasione per evitare una figuraccia". Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, venerdì ha incontrato il generale Massimo Zuccher, comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri, per discutere della presenza dei Carabinieri. "Dall'incontro è infatti emersa la volontà dell'Arma di mantenere il presidio a Predappio percorrendo soluzioni che garantiscano sia la sicurezza del personale che la presenza del presidio", afferma il primo cittadino.

Canali è stato rassicurato di questa volontà che consente, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture, una soluzione adeguata e che grazie alle risorse statali permetterà la messa in sicurezza della caserma. Il primo cittadino non lesina critiche agli avversari alle prossime elezioni, intervenuti sulla questione: "La sinistra dovrebbe spiegare perchè il progetto di "cittadella della sicurezza" realizzato per la Caserma e portato avanti anni fa dal Sindaco Brocchi è stato successivamente abbandonato: probabilmente la Casa del Fascio dava più visibilità. Chi scrive non sa o fa finta di non sapere che la partenza delle suore del S.Rosa è notoriamente dovuto alla inerzia della sinistra che amministrava prima del 2019".

"Sul nostro territorio, le uniche frane su cui non si è sufficientemente intervenuto, non sono certo quelle che hanno colpito le strade comunali, ma quelle di Predappio Alta e della strada Colmano-Baccanello e strade della provincia guidata dal Pd - conclude -. L'unico declino evidente è di questa sinistra predappiese che non ha trovato un candidato sindaco locale e che per essere seguita e destare un minimo interesse ricorre alla presenza dei vari Bersani, Errani, Bonaccini".