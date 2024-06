Predappio, la candidata sindaca Fucchi chiude la campagna elettorale con due serate di piazza

Due serate in piazza, a Fiumana e a Predappio, per ribadire i punti salienti del programma e le idee di Predappio Futura. La candidata sindaca Monica Fucchi ha scelto di lanciare l’appello al voto nelle piazze paesane, insieme alle donne e agli uomini candidati al suo fianco, ai sostenitori e ai tanti cittadini che condividono le parole cardine del progetto: democrazia, ambiente, inclusione. Gli appuntamenti inizieranno alle 19:30, saranno accompagnati da musica dal vivo e aperitivo, e avranno luogo giovedì in Piazza Pertini a Fiumana e venerdì in piazza Garibaldi a Predappio.

“Abbiamo preparato un programma concreto e realizzabile - afferma Fucchi, che in questi giorni ha ricevuto anche un endorsement di parità di genere con lo slogan “Vogliamo una sindaca” - e lo abbiamo confrontato con tutte le realtà del territorio registrando apprezzamento, consigli e richieste di cui terremo conto. Sono soddisfatta dell’impegno e della qualità di relazione, sia da parte di tutti i componenti della nostra lista Predappio Futura sia della risposta d’attenzione che è giunta dai paesi, dalle frazioni, dal mondo del lavoro e dall’associazionismo".

"Ora chiediamo ai cittadini che ci votino per realizzare i progetti e i programmi definiti insieme - prosegue -. Dispiace solo di non aver avuto l’opportunità di poter confrontare le nostre idee e i nostri valori con i candidati dell'altra lista. In passato è stato fatto, noi l’abbiamo proposto e sollecitato ma purtroppo la nostra richiesta di confronto non è stata accolta. Purtroppo, perché il confronto è il sale della democrazia ed è sempre importante per offrire ai cittadini anche l’opportunità di formulare domande rispetto a tematiche vitali per i paesi, tra le quali anche alcune emerse anche in questi ultimi tempi".

"Da parte nostra abbiamo chiara l'importanza dei servizi e delle funzioni da difendere; combatteremo per sostenere e difendere il sociale, le famiglie e l'ambiente; metteremo tutte le forze per rilanciare il lavoro e lo sviluppo, con nuove infrastrutture e azioni di sicurezza", conclude.