Predappio, la candidata sindaca Monica Fucchi: "Ci sono frane anche nel tessuto sociale e sono molto preoccupanti"

Ascolto, confronto, condivisione: sono queste le linee guida del programma di incontri sul territorio della candidata a sindaca della lista Predappio Futura Monica Fucchi. Si parte da Predappio Alta dove la prima tappa è in calendario giovedì 9 maggio, alle ore 18.30, presso la "Vecia Cantena dla Pré". Monica Fucchi e i candidati in consiglio comunale incontreranno cittadini e gruppi per raccogliere proposte e necessità e porre al centro dell’attenzione progetti e idee.

“In queste settimane - afferma Fucchi - abbiamo incontrato tante persone e rappresentanze del mondo associazionistico, economico e sindacale per costruire insieme una idea di futuro per i paesi e il territorio. Gli incontri mettono in evidenza una sottovalutata fragilità sociale accanto alla mancanza di investimenti infrastrutturali in sicurezza e sviluppo. Non si tratta di problemi di natura solo locale, anche se non aver intercettato i milioni di euro messi a disposizione del Pnrr per grandi opere infrastrutturali è chiaramente una debolezza. Le tante frane che hanno ferito e continuano a ferire il nostro territorio sono un simbolo della Predappio di oggi".

"Ci sono frane anche nel tessuto sociale e sono molto preoccupanti - prosegue -: il forte calo demografico, la mancanza di risposte alle esigenze delle famiglie, i temi del rapporto con l’adolescenza e la terza età, la frammentazione associativa che grava su quel grandissimo valore che è il volontariato, la chiusura di esercizi commerciali che nei paesi rappresentano servizi alla comunità. Le parole che fanno da riferimento alla nostra idea di futuro sono tre. Democrazia, che significa rispetto e uguaglianza nei doveri e nei diritti. Ambiente, e cioè un rapporto sostenibile e proficuo tra sviluppo, territorio, sicurezza e il grande valore della natura. Inclusione: unire la comunità nella consapevolezza che il destino di ognuno è il destino di tutti e nella certezza che il territorio del Comune di Predappio ha tanto da dire in termini di cultura, lavoro, produzione. Queste tre parole sono sintetizzate dal motto “Dai!” che è anche uno sprone ad impegnarsi, a crederci, a voler migliorare sempre”. Dopo l’avvio di Predappio Alta, il programma di incontri proseguirà sabato 11 maggio, alle ore 16, a Marsignano e lunedì 13 maggio, alle ore 18, al bar “Franco 36” a Trivella. Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini.