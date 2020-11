Predappio, variazione al bilancio: botta e risposta tra maggioranza e opposizione sugli aiuti

Durante il consiglio comunale è stata approvata una variazione di bilancio per l’anno 2020. "Con rammarico - afferma il gruppo consiliare di Generazioni in Comune - abbiamo appreso nell'ultimo consiglio comunale di Predappio che nonostante il momento di straordinaria crisi economica per tante attività anche del nostro Comune, l'Amministrazione ha sprecato l'occasione della variazione di bilancio per fare qualcosa di utile e concreto per sostenere le attività economiche del territorio, preferendo dirottare la risorse disponibili ad interventi non urgenti come l'acquisto di attrezzature per le aree verdi. Un'occasione persa".

Di fatto l'ultima possibilità per quest'anno di incidere sulle politiche del territorio. "Il sindaco e la sua giunta - precisano i consiglieri - non hanno previsto alcuna misura straordinaria significativa a sostegno delle imprese; ci saremmo aspettati molto di più da parte di questa amministrazione". "Mai abbiamo vissuto un'emergenza di queste dimensioni - aggiungono - e in questo momento tutte le risorse possibili reperibili dal bilancio devono essere indirizzate a misure di sostegno alla cittadinanza e alle imprese del nostro Comune. Altre amministrazioni del nostro comprensorio lo hanno fatto, indipendentemente dal colore politico: per gli amministratori predappiesi, invece, la priorità è acquistare attrezzature per le aree verdi. Abbiamo due visioni diverse della realtà".

Generazioni in comune ha avanzato anche una serie di proposte per utilizzare al meglio i fondi disponibili: "Per le famiglie si poteva disporre l'erogazione di ulteriori fondi alle persone in difficoltà lavorativa, supporti ulteriori alle richieste di sostegno all'affitto, maggiori fondi per le prime necessità e per i pagamenti delle utenze a chi si trova in condizioni di difficoltà dovute al periodo pandemico". "Si poteva fare qualcosa di concreto anche per le attività commerciali - prosegue Generazioni in comune -: prorogare di altri mesi la copertura della “quota fissa rifiuti” da pagare ad Alea per i mesi di chiusura anche parziale indipendentemente dal codice Ateco, si sarebbe potuto istituire un bando per contributi per l'affitto alle attività del nostro territorio, si potevano coprire le spese per la Tosap".

"A Predappio nulla di tutto questo - evidenzia la lista di opposizione all'Amministrazione comunale -: nessuna misura straordinaria pur mantenendo tutte le azioni previste e adottando le misure richieste date da fondi regionali e statali. Si è pensato invece di investire 30 mila euro per l'acquisto di attrezzature per le aree verdi del nostro territorio (l'unica variazione di fatto prevista per gli investimenti)". "Precisiamo - prosegue l'associazione - che non siamo contrari a questi tipi di interventi, alcuni anche necessari (come la sistemazione di alcuni giochi negli asili). Si sarebbe potuto intervenire nell'immediato nella sostituzione dei giochi che necessitano manutenzione, ma evitare in questo momento una spesa così corposa e destinare quella cifra a misure a sostegno a imprese e famiglie. Secondo noi le priorità adesso sono altre e abbiamo convintamente votato contro a questa proposta così formulata".

La replica del sindaco e del gruppo di maggioranza

Replica il sindaco Roberto Canali: "I consiglieri di minoranza si lamentano delle modifiche fatte al bilancio, dimenticando tutti gli interventi già effettuati. Come aveva già spiegato loro, durante il consiglio comunale, l’assessore Farolfi, abbiamo continuato a sostenere le famiglie già seguite dai servizi sociali, incrementando i fondi di 6000 euro. Le persone anziane sole, fragili, bisognose di qualche forma di assistenza, erano già una nostra priorità e per sostenerle ulteriormente abbiamo raddoppiato la presenza dell’operatore di territorio. Tutte le persone in difficoltà che si sono rivolte ai servizi sociali del comune sono state aiutate e a breve apriremo un nuovo bando per 37.000 euro di buoni spesa, che si aggiunge a quello per gli affitti. Le famiglie con bambini iscritti al nido, invece, avranno una riduzione di quota per i giorni di assenza dovuti alla quarantena. Ricordiamo, inoltre, che già tutti i bambini dall’asilo alle scuole medie usufruiscono gratuitamente del trasporto".

"Alcune critiche relative agli aiuti alle imprese sono state mosse senza la reale conoscenza della situazione attuale. La minoranza scrive che “si potevano coprire le spese della Tosap”, ma questa tassa è già sospesa per tutto l’anno. Altre proposte andrebbero fatte a chi di dovere: i sostegni per le imprese sono stati promessi dal Primo Ministro con il "Decreto Ristori" e “la potenza di fuoco” del governo Conte. Noi ancora contiamo su queste promesse. Nel caso in cui non fossero mantenute, interverremo - prosegue il primo cittadino -. L’opposizione si focalizza su 30.000 euro destinati, secondo loro, a lavori non urgenti. In questo periodo stiamo svolgendo anche altri interventi che potrebbero essere rimandati a tempi migliori, ma ragionando in questo modo, nulla dovrebbe essere fatto fino alla fine dell’emergenza, come alcune potature di alberi attese da anni, la manutenzione del verde, delle strade, dei marciapiedi, l’illuminazione stradale e anche le luminarie natalizie risulterebbero superflue".

"Rimaniamo convinti che sia necessario investire e continuare a farlo, senza dimenticarsi delle necessità quotidiane, come stiamo facendo. Essere attenti alla salute dei nostri ragazzi, rinnovare lo spazio giochi dei nostri asili e porre attenzione alla sicurezza delle aree verdi lasciate all’abbandono e al degrado degli ultimi anni, significa investire nel nostro territorio e nel nostro futuro - conclude Canali -. Se non ci fosse stata questa amministrazione, 30.000 euro sarebbero finiti, come l’anno scorso, a “Progetto Predappio” voluto e votato dall’attuale minoranza e spesi magari, come in passato, per consulenze varie e spese di rappresentanza che non hanno prodotto nessun risultato".