Predappio, verso il referendum: "Il seggio dell’Opera Pia Piccinini è da trasferire"

"Il seggio elettorale numero 5, a Predappio Alta, è da trasferire. La richiesta è del gruppo consiliare "GenerAzioni in Comune", che illustra: "Vista la situazione di emergenza sanitaria, bene ha fatto il Comune di Meldola, a trasferire il seggio elettorale dall’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi”. Auspichiamo che anche l’amministrazione predappiese opti per questa decisione in occasione delle prossime consultazioni referendarie del 20 e 21 settembre. Non è possibile mantenere il seggio elettorale dentro l’Opera Pia Piccinini di Predappio Alta. Tutelare gli ospiti lì residenti è di primaria importanza".

