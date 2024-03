Predappio verso le elezioni, al via un ciclo di incontri col candidato sindaco Roberto Canali: "Ascoltiamo i bisogni del territorio"

In vista delle elezioni comunali del prossimo giugno, la lista civica "Uniti per Predappio" organizza una serie di occasioni di confronto sul territorio del Comune di Predappio alla presenza del candidato sindaco e primo cittadino uscente Roberto Canali. "Nell'ottica di ascolto e dialogo instaurato con i cittadini negli ultimi cinque anni, gli incontri sono volti ad ascoltare i bisogni del territorio per meglio definire progetti ed obiettivi per integrare il programma elettorale in corso di realizzazione - spiega Canali -. Le porte della nostra lista sono sempre state e sono aperte a chiunque abbia proposte e volontà di impegnarsi per il nostro Comune e per i nostri concittadini". Gli incontri inizieranno martedì 19 alle ore 20.30 presso le ex scuole di Monte Maggiore; mercoledì 20 alle 20.30 presso l'articolo 3 a Fiumana; giovedì 21 alle 18.30 presso il bar Franco 33 a Trivella; giovedì 21 ore 21 presso casa Candida Camilla a S.Savino; lunedì 25 ore 19.30 presso la Vecià Cantena d'la Prè a Predappio Alta; martedi 26 ore 20.30 presso la sala polivalente di Tontola; mercoledì 27 ore 20.30 presso la Sala Europa di Predappio.