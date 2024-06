Il voto nei quartieri alluvionati non è stato di dissenso: Zattini vince anche ai Romiti, Cava e San Benedetto

Come avrebbero influito l'alluvione ed gli allagamenti dopo il nubifragio del 25 maggio scorso? Era uno tra i principali interrogativi dei forlivesi alla vigilia della chiamata alle urne, che ha visto prevalere al primo turno il sindaco Gian Luca Zattini con il 50,63% delle preferenze contro le 46,28% del candidato della coalizione di centrosinistra Graziano Rinaldini. Alluvione e allagamenti sono stati infatti tra i temi che hanno infiammato le ultime settimane di campagna elettorale. Analizziamo il voto dei quartieri alluvionati.

Partiamo dai Romiti. Zattini ha raccolto 1.707 preferenze contro le 1.669 di Rinaldini, uno scarto a favore del candidato di centrodestra di 38 voti. La somma delle preferenze nei seggi porta il Pd al 33,3%, mentre nella coalizione la seconda forza è la lista civica Rinnoviamo, che in campagna elettorale ha messo le esigenze dell'alluvionati tra le priorità, con il picco del 10,12% al seggio 69. Nel centrodestra è forte il contributo della civica "Forlì Cambia" nei seggi 68, 75 e 109, dove ha toccato il 17,95%, 19,85% e 15,73%, mentre Fratelli d'Italia ha raccolto il massimo delle preferenze nel seggio 109 con il 21,03%.

Passiamo alla Cava. Sono stati 1.504 i voti presi da Zattini, mentre Rinaldini 1.486. Il confermato sindaco è riuscito a prevalere per 18 voti. Anche qui il Pd ha prevalso come primo partito con una media voto del 30,3%, mentre Fratelli d'Italia ha toccato il picco delle preferenze nel seggio 76 con il 24,01%. Altro quartiere colpito dall'alluvione è San Benedetto. I residenti hanno votato nei seggi 81 (scuola Dante Alighieri), 5, 82 e 104 (scuola elementare Manzoni). Zattini ha raccolto 1.300 preferenze, mentre Rinaldini 1.196, con una differenza di 104 voti a favore del candidato del centrodestra. Anche a Schiavonia, dove si è votato nel seggio numero 1 di via Romanello, ha prevalso Zattini (80 contro 53 voti a Rinaldini). A Villafranca Zattini ha incassato 1.236 preferenze contro le 982 del principale antagonista.

Guardando agli altri quartieri, a Coriano Zattini ha prevalso per 420 voti (2.545 contro 2.125), mentre nelle aree di Bussecchio e Ronco (si è votato nei seggi dell'istituto tecnico aeronautico Baracca di via Montaspro) Rinaldini ha avuto la meglio per 24 voti (1.363 contro 1.339). A Carpinello il sindaco rieletto ha ricevuto 1.351 preferenze contro le 1.214 del candidato del centrosinistra, mentre a Roncadello Zattini è stato sostenuto da 664 elettori contro le 623 preferenze a Rinaldini. A Vecchiazzano invece Zattini ha avuto la meglio su Rinaldini di 132 voti (1.026 a 894). Emerge quindi come il voto dei moderati abbia cambiato l’equilibri tra le elezioni Europee e quelle comunali, con il Pd passato dal 36,48% al 31,85%.