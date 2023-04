Premio Giuseppe Verzocchi, il Movimento 5 Stelle: "Il sindaco Zattini deve sospendere l'iniziativa"

Il Movimento 5 Stelle e il gruppo consiliare di Forlì esprimono profonda indignazione contro l'individuazione di Camillo Langone quale presidente della commissione del “premio Giuseppe Verzocchi”. "Senza alcun rancore personale verso il signor Langone riteniamo le sue prese di posizione contro le donne (“togliete i libri alle donne e torneranno a fare figli”, parole sue), contro gli immigrati (“sono un sincero xenofobo”, "ci vorrebbe un’atomica...”), contro la scienza, non compatibili con la storia, la tradizione, la cultura della nostra Città, da sempre schierata su posizioni d'apertura, dialogo, universalità", scrive il Movimento 5 Stelle.

“Appoggiamo con forza l’appello delle tante associazioni forlivesi contro una scelta inopportuna e non sostenibile”, affermano i consiglieri pentastellati Eros Brunelli e Franco Bagnara. "Al sindaco Zattini e alla sua giunta chiediamo di sospendere l’iniziativa del premio Giuseppe Verzocchi e di riformularlo sgombrando il campo dalla presenza del signor Langone, che in qualità di presidente non potrebbe offrire alcuna garanzia di equità e imparzialità verso gli artisti e le artiste partecipanti".

Sull’argomento interviene anche il coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle, Mauro Frisoni: “siamo certi con questo appello, che ci auguriamo non cada nel vuoto, di rappresentare i sentimenti, la storia e la tradizione democratica e inclusiva della città di Forlì”.