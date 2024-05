Elezioni, Rinaldini presenta il programma: "Ho il sogno di cambiare la città, e nella mia vita ho realizzato molto dei miei sogni"

“Ci hanno accusato di avere un programma che è un libro dei sogni. Ed è vero, abbiamo il sogno di cambiare la città. Nella mia vita ho sognato tanto e ho realizzato molto dei miei sogni”: è così che Graziano Rinaldini presenta e ufficializza il programma della sua coalizione, assieme agli esponenti politici della sua coalizione. E' la risposta indiretta alle critiche, tra cui quelle dell'esponente della Lega Albert Bentivogli, che ha commentato il programma elettorale del centrosinistra alcuni giorni fa, dopo la sua pubblicazione da parte di ForlìToday.

Un programma di 51 pagine che tocca tutti gli aspetti dell'amministrazione. I cui capisaldi sono stati quindi spiegati sabato mattina al chiosco dei Giardini, al Parco della Resistenza. E, parlando di sogni, continua Rinaldini, “il mio primo sogno è pensare alla ricostruzione, con un Comune che si schieri dalla parte degli alluvionati”. In che modo? Anzitutto con un assessorato dedicato alla ricostruzione e con un “piano di adattamento climatico”, che vada dall'adeguamento del sistema fognario ad un piano adeguato di protezione civile che preveda anche “un sistema efficace di allertamento della popolazione”.

Eros Brunelli rivendica, invece, come un contributo del Movimento 5 Stelle, la posizione presa nel programma elettorale che vede il proposito di spegnere l'inceneritore entro il 2027: “Ci siamo assunti la responsabilità di mettere nero su bianco nel programma nient'altro che una mozione in Consiglio comunale, votata anche dalla maggioranza, che impegnava il sindaco Zattini a fare la stessa cosa, in vista del Piano regionale dei rifiuti del 2027”. Quindi l'attacco a politici “che cambiano idea tra il prima delle elezioni e il dopo”, nelle parole di Brunelli.

Altro tema toccato da Rinaldini è quello del centro storico, che “era un obiettivo fondamentale di questa giunta e ora vediamo com'è: negozi chiusi, strade sporche, la riqualificazione del Mercato delle Erbe che non è partita perché la chiusura dei cancelli alle 14 ha fermato gli investimenti, con gli operatori del mercato vessati dal Comune”, spiega. La proposta per il cuore della città? “Un piano generale che con l'aiuto di specialisti lo analizzi strada per strada, rione per rione, e lo ripensi, anche con una riqualificazione architettonica di immobili, non tutti di pregio”. Tra le proposte anche “parcheggi multipiano attorno al centro per liberare le strade dall'affollamento di macchine, e con riqualificazioni degli immobili che favoriscano la creazione di garage”. I parcheggi di corona, invece, “devono essere serviti da navette fatte con veicoli elettrici”.

E sui grandi progetti infrastrutturali, per Rinaldini, c'è l'aeroporto “con aerei che trasportano cittadini e turisti, ma anche vocato alle manutenzioni grazie ad aziende ad alta tecnologia che diano occasioni di lavoro ai nostri ragazzi che escono dal polo formativo aeronautico, aiutandoli a restare sul territorio”. E aggiunge: “Tutto il lavoro è dignitoso, ma non ci interessa il lavoro povero”. Per l'Ex Eridania il programma di Rinaldini prevede “che resti un polmone verde, mentre lo zuccherificio può diventare un grande polo culturale”. Ed ora che si torna a parlare di ristrutturazione dell'antico monastero della Ripa “non è sufficiente un progetto che non coinvolga la zona di centro in cui si trova”. Il candidato sindaco ipotizza anche uno studentato nell'ex sede della scuola superiore in via Giorgina Saffi, un immobile della Provincia attualmente chiuso.

Maria Grazia Creta (Verdi) presenta quindi il programma per l'ambiente che punta tutto sulla rigenerazione urbana, il verde, le energie alternative, ma soprattutto “lo stop al consumo del suolo, basta nuovi supermercati e megastore”, con una città “vivibile, comoda, con l'aria pulita non trafficata”, l'opposto “di un corso della Repubblica riqualificato e reso pericoloso con una striscia di asfalto in mezzo e senza un nuovo albero”. Milad Basir (Sinistra) sottolinea la volontà di “ripristinare l'assessorato alla pace e all'integrazione dei cittadini stranieri, in una città inclusiva, che non lascia indietro nessuno, che valorizza le differenze”.

Per la scuola e la cultura parla Alessandro Gasperini (Pd): “La città educante ha una visione a lungo termine, trasmettendo i valori alla società futura”. Questo tramite “scuole che si integrano alle realtà territoriali, strutture aperte anche fuori dagli orari scolastici”, mentre “lo sport va legato al benessere”. Quindi una stroncatura del progetto sul Palafiera che lo vuole anche una struttura per gli eventi: “Non siamo d'accordo sul progetto del Palafiera come 'Gran teatro Galassi', deve rimanere il tempio dello sport”.

Elisa Zecchini (Rinnoviamo) parla di imprese e chiede che il Comune “dia sostegno alle piccole e medie imprese nella transizione ecologica, digitale e transgenerazionale”. Quindi un punto qualificante di Rinnoviamo presente nel programma di centrosinistra: “Una fiera dell'orientamento per riconnettere i giovani alle imprese”. Infine Federico Morgagni (candidato nelle liste del Pd) che parla di welfare e sanità, con un programma che prevede “l'ampliamento del Pronto Soccorso, i Cau, ma anche attenzione alla salute mentale, specialmente dei giovani dopo il Covid”. Per gli anziani, invece “servono più posti accreditati nelle strutture e nei centri diurni”. In programma, infine, un piano per la casa che preveda anche aiuti ai privati per rimettere sul mercato immobili sfitti.