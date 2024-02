Zattini presenta il simbolo della sua lista civica: "Il centro siamo noi, la competizione sarà tra centro-destra e sinistra-sinistra"

“Il centro siamo noi, la competizione alle elezioni comunali sarà tra un centro-destra e una sinistra-sinistra”: è la sintesi che arriva dal sindaco uscente e ricandidato Gian Luca Zattini, dopo l'ufficializzazione del sostegno di Italia Viva, Azione ed oggi, con la presenza del consigliere regionale Marco Mastacchi, anche del gruppo politico 'Rete civica' presente in consiglio regionale con due consiglieri.

La presentazione del simbolo

Tutto un discorso votato al centrismo moderato – l'ambiente politico in cui Zattini si trova tradizionalmente più a suo agio – in occasione della presentazione del simbolo della lista civica con cui il primo cittadino ritorna sulla scheda elettorale nell'ambito dell'alleanza di centro-destra. La lista civica cambia nome diventando 'La civica', con il sottotitolo più piccolo che resta 'Forlì Cambia'. Nel simbolo, oltre al nome di Zattini, c'è anche un gioco grafico che traccia un sorriso stilizzato “perché è un progetto chiaro, inclusivo, solare e sorridente come il nostro sindaco”, dice Paola Casara, assessora e presidente dell'associazione che anima la lista civica nata per le elezioni 2019 e poi rimasta attiva.

“Resta il nome 'Forlì cambia' perché a Forlì serve ancora cambiamento, ora che l'abbiamo rimessa in piedi dobbiamo farla correre. Mentre il nome 'La civica' deriva dal fatto che è l'unico progetto civico della città. In un momento in cui difficilmente la gente si avvicina alla politica, per noi è il contrario: le persone si avvicinano spontaneamente e abbiamo messo assieme una squadra fortissima di persone che nei rispettivi campi hanno fatto cose importanti per la città”, sempre Casara.

Zattini: “La nostra è una rivoluzione dolce”

A tracciare i riferimenti culturali e politici della lista è poi lo stesso sindaco: “Un'amministrazione inclusiva e moderata che ha l'idea che il sindaco sia di tutti, che non abbia una collocazione politica, ma sia di aiuto e sostegno a tutti. Come sindaco devo rispettare solo la Costituzione e le leggi. Nel 2019 la lista ebbe un risultato eccezionale, arrivando a sfiorare l'11%. Oggi ci proponiamo in continuità con l'approccio politico di allora, un approccio pragmatico, che non si innamora mai di un progetto, che ascolta la comunità senza la presunzione di dire 'L'abbiamo deciso noi e andiamo avanti'”

Ed ancora: “Ho avuto il riconoscimento più grande, che è stato quello di allargare la coalizione a componenti politiche che prima non mi sostenevano, che ci riconoscono di essere moderati e rispettosi della storia della città. La storia di una città la si migliora e la si integra, non la si rivoluziona. La nostra è stata una rivoluzione dolce”. Da qui l'affermazione che “il centro siamo noi, mentre dall'altra parte c'è una legittima sinistra-sinistra”. Quindi rivendica le sue radici democristiane: “Sono orgoglioso di questa provenienza. Dopo un periodo di demonizzazione, si torna a riconoscere che quell'esperienza ha insegnato la democrazia a tanti”. L'unica citazione personale la fa per il deputato della Lega Jacopo Morrone, “che nel 2019 vide in me un candidato credibile per Forlì in mezzo a molti che esprimevano dubbi”.

I rapporti con gli altri partiti alleati

Nel rapporto con le altre forze politiche alleate Zattini ammette “abbiamo avuto qualche fibrillazione su temi identitari, ma non accetterò mai che un'amministrazione escluda qualcuno. E ringrazio i partiti che mi hanno sempre rispettato in questo e anche quando le sensibilità non coincidevano al cento per cento c'è stata la consapevolezza che vince la squadra e in 5 anni non ho mai avuto un voto disgiunto in giunta e in consiglio”.

La presentazione di una lista civica “forte” piena di nomi di diverse estrazioni politiche, come pare che ci sarà, è stato motivo di forti contrasti all'interno dell'alleanza, col timore che ci sia un travaso di voti dai partiti della coalizione. Al riguardo risponde Zattini: “I partiti sono fondamentali, lo scopo della civica non è cannibalizzarli, ma stimolare un elettorato deluso che non va a votare, così come anche un elettorato di sinistra che si possa trovare in queste posizioni. Lo scopo non è collidere coi partiti con cui siamo alleati”.

L'attacco al centro-sinistra

Poi l'affondo sui contendenti di centrosinistra, capitanati da Graziano Rinaldini, che non viene citato direttamente da Zattini. “Non hanno capito che i successi sono successi della città e non del sindaco. Per cui abbiamo avuto un'opposizione che non ha votato l'insediamento di Medicina a Forlì, oppure una variazione di bilancio che distribuiva i soldi dell'autonoma sistemazione agli alluvionati. Ultimo caso lo sblocco del recupero della Ripa, un progetto che nessuno riteneva realizzabile data l'entità e il costo. Ci accusano di avere fatto propaganda, ma più di un ministro che viene a confermare un progetto che va addirittura oltre le nostre aspettative cosa deve succedere? Abbiamo acquistato l'ex Eridania per farne un polmone verde nella città, mentre il progetto dei cosiddetti Verdi era di farci l'ennesima colata di cemento. Forse sono più verdi per il nervoso che per l'ambientalismo”, attacca Zattini.

Altro tema sensibile l'alluvione: “Abbiamo la certezza che saranno rimborsati i beni mobili. Al presidente Bonaccini che presenta come positiva la ricostruzione post-terremoto dell'Emilia ricordo che lì le prime erogazioni sono arrivate dopo 3-4 anni e non consideravano i beni mobili. Per l'alluvione di Villafranca del 2019, i primi ristori della Regione sono arrivati dopo 4 anni”, è l'altro attacco.



La lista

Non vengono indicati nomi nella composizione della lista, anche se Casara promette presentazioni nelle prossime settimane. Potrebbe esserci Sara Samorì, in quota Azione (non presente al debutto del simbolo), mentre Italia Viva potrebbe schierare il giovane Leonardo Gallozzi (presente in sala, assieme all'ex assessore delle giunte Rusticali e Masini Elvio Galassi). Tra il pubblico anche l'imprenditore Kevin Bravi e Raffaele Acri, molto attivo negli ultimi anni nelle vicende che riguardano i quartieri. Posto in lista confermato anche per i 4 consiglieri comunali uscenti, se decideranno di ripresentarsi.