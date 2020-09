Prima sede del Partito Comunista in Romagna, la falce e martello trovano casa in viale Bologna

Inaugura la prima sede del Partito Comunista in Romagna. Il partito della sinistra radicale apre la sua nuova sede sabato alle 16,30, un punto di aggregazione, che sarà a Forlì in viale Bologna 250 presso la sede del circolo ARCI "Rivalta". La sezione verrà intitolata a Giulio Garoia "Piron",un partigiano comunista dell'Ottava Brigata "Garibaldi". Il segretario è Emanuele Ferraro. All'inaugurazione sarà garantito il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di COVID-19.

