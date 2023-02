Il voto alle primarie: i quartieri centrali scelgono Schlein, la periferia e il comprensorio votano Bonaccini

E' un voto a macchia di leopardo quello che emerge dall'analisi dei risultati nei singoli seggi delle Primarie nel territorio forlivese. Se infatti la vittoria complessiva è andata a Stefano Bonaccini, che ha prevalso con 3.244 voti nel Forlivese, contro i 2.573 voti di Elly Schlein, non mancano significative le differenze territoriali.

La neo-segretaria Pd, infatti, ha fatto suoi alcuni seggi, a partire da quelli del centro storico. In questa parte della città Schlein ha ottenuto 301 voti contro i 168 di Bonaccini. In altre parole la candidata "outsider" nel cuore della città ha ottenuto circa i due terzi delle preferenze (il 64,3% del totale), confermando così il trend generale di un appoggio del popolo di centro-sinistra che è arrivato principalmente dai centri città rispetto alle periferie, con una continuazione del fenomeno delle cosiddette "Ztl" che nelle elezioni degli ultimi anni in Italia si sono rivelate le nuove roccaforti Pd.

In città Schlein ha anche vinto nei quartieri adiacenti al centro: Foro Boario (152 contro i 151 di Bonaccini),e Resistenza-Spazzoli (116 voti contro 91) e Bussecchio (197 contro 182 voti). Parità aritmetica, invece nel popoloso quartiere di Ca' Ossi (184 voti a testa). E' nelle zone più periferiche, invece che si è imposta la figura di Stefano Bonaccini. I quartieri maggiori che lo hanno appoggiato sono stati Ospedaletto (201 voti contro i 140 di Schlein), San Martino in Strada (185 voti contro i 109 di Schlein), Ronco (167 contro 124) e Cava (122 contro 91 di Bonaccini).

Gli altri comuni del territorio sono stati quasi tutti ad appannaggio di Stefano Bonaccini. Fanno eccezione solo i seggi di Bertinoro-Panighina con 68 voti per Schlein e 66 di Bonaccini. Qui incideva anche il sostegno alla neo-segretaria da parte della sindaca Gessica Allegni. Tuttavia già nel secondo seggio del comune del Colle, a Santa Maria Nuova, Bonaccini è tornato a prevalere (78 contro 57 voti).

Portico è andata a Schlein (25 contro 19), mentre ha prevalso Bonaccini a Castrocaro, Civitella, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio. Nel comprensorio grande partecipazione di elettori a Forlimpopoli (nei 3 seggi 248 voti a Bonaccini e 176 a Schlein). Seconda per partecipazione Santa Sofia (dove è sindaco il segretario Pd Daniele Valbonesi, che ha sostenuto Bonaccini): qui il presidente della Regione ha ottenuto 126 voti contro i 91 di Elly Schlein. Importante partecipazione infine a Meldola (124 Bonaccini e 80 Schlein).