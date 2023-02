Domenica le primarie per il nuovo Pd: tutte le istruzioni e i seggi

Si avvicina la data delle Primarie per il nuovo Partito Democratico, che si svolgeranno domenica, dalle 8 alle 20, su tutto il territorio italiano. A Forlì saranno allestiti 19 seggi, mentre nei Comuni del comprensorio 18, nei quali i nostri volontari impegnati nei ruoli presidenti e scrutatori saranno oltre un centinaio. Come sempre nello svolgimento di Congressi e Primarie la forza dei volontari è il motore senza il quale la macchina organizzativa non andrebbe avanti.

Perché si vota

Si vota per eleggere il segretario nazionale del Pd e i rappresentanti del territorio nell’Assemblea nazionale del Partito Democratico. I candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico, scelti dai votanti attraverso gli appuntamenti delle riunioni di Circolo, sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Chi può votare

Possono votare tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, devono dichiarare di essere elettori del Partito Democratico e versare almeno 2 euro. Possono votare anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi entro il 24 febbraio sulla piattaforma (https://primariepd2023.it/). Il voto online è riservato a persone che per motivi di salute o residenti all’estero o in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, che si siano registrate online entro il 18 febbraio.

Informazioni

Per qualsiasi informazione si può consultare, oltre al sito nazionale, anche il sito www.pdforli.org o chiamare la Federazione del Pd forlivese, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, domenica dalle 8 alle 20, allo 0543 33719. In allegato l’elenco dei seggi sul territorio e le corrispondenti sezioni elettorali.

I seggi a Forlì

I seggi nel territorio Forlivese